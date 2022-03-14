Bucaspor'da Buğra Akçagün profesyonel oldu - Son Dakika
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Bucaspor'da Buğra Akçagün profesyonel oldu

14.03.2022 12:39
Bucaspor'da Buğra Akçagün profesyonel oldu

Bucaspor 1928, altyapısından yetişen 17 yaşındaki Buğra Akçagün ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Bucaspor 1928, altyapısından yetişen 17 yaşındaki Buğra Akçagün ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, altyapısında yetişen bir genci daha profesyonel yaptı. Sarı-lacivertliler, 2005 doğumlu forvet oyuncusu Buğra Akçagün ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer sosyal medya hesaplarından duyuran İzmir temsilcisi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Genç futbolcularımızdan profesyonelliğe kulübümüzde adım atan Buğra Akçagün'e ailemize hoş geldin diyoruz. 2005 doğumlu oyuncu ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladık." - İZMİR

Bucaspor'da Buğra Akçagün profesyonel oldu
Bucaspor'da Buğra Akçagün profesyonel oldu

YORUMLAR
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Bucaspor 1928'e taze kan Bucaspor 1928'e taze kan

Futbol Federasyonu, Bucaspor, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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