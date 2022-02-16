Budokaido Türkiye Şampiyonası Sakarya'da yapılacak

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Budokaido Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonası Sakarya'da düzenlenecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Serdivan Spor Salonu'nda 12-16 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda sporcular, alt minik, minik, yıldız, ümit, genç, 21 yaş altı, büyükler ve veteranlar kategorilerinde mücadele edecek.

Eşleştirmelerin bilgisayar ortamında yapılacağı ve müsabakaların eleme usulü olacağı şampiyonada ilk 3'e giren sporculara madalya verilecek.

Organizasyon; dünya, Avrupa ve yurt içinde yapılması planlanan uluslararası şampiyonalar öncesi milli takım seçmeleri niteliği de taşıyor.