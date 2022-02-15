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Bülent Zeren'in emaneti Karşıyaka'da - Son Dakika

Bülent Zeren'in emaneti Karşıyaka'da

15.02.2022 13:11
Bülent Zeren'in emaneti Karşıyaka'da

Türkiye'nin önde gelen spor hekimlerinden olup 3 yıl önce tedavi gördüğü mide kanseri nedeniyle 71 yaşında hayatını kaybeden Bülent Zeren'in oluşturduğu spor koleksiyonu, 25 seneyi aşkın süre gönüllü doktorluk hizmeti verdiği Karşıyaka Spor Kulübü'ne devreldildi.

Türkiye'nin önde gelen spor hekimlerinden olup 3 yıl önce tedavi gördüğü mide kanseri nedeniyle 71 yaşında hayatını kaybeden Bülent Zeren'in oluşturduğu spor koleksiyonu, 25 seneyi aşkın süre gönüllü doktorluk hizmeti verdiği Karşıyaka Spor Kulübü'ne devreldildi.

Aynı zamanda Karşıyaka Spor Adamları Derneği'nin başkanı olarak yıllar boyunca kulüp tarihiyle ilgili topladığı eşyalar, dökümanlarla Karşıyaka Spor Tarihi Müzesi'ni oluşturan Zeren'in eşsiz koleksiyonu, oğlu Can Zeren tarafından yeşil-kırmızılı kulübe teslim edildi. Protokolün imza törenine Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Can Zeren, 1912 Karşıyaka Derneği Başkanı Cem Karagözlü ve kulübün efsane futbolcuları ve eski teknik direktörlerinden Rıza Tuyuran katıldı. Koleksiyondaki tarihi objeler, Karşıyaka'nın yeni stadı yapılınca oluşturulması planlanan müzede sergilenecek.

DİVANDA KONGRE ZAMANI

Karşıyaka'da koronavirüs pandemisi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır ertelenen divan yönetim kurulu seçimleri 24 Şubat Perşembe günü yapılacak. Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikahevi'ndeki genel kurul saat 18.30'da başlayacak.


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Karşıyaka, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bülent Zeren'in emaneti Karşıyaka'da - Son Dakika Spor


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