Burak Gören 400. Maçına Çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Burak Gören 400. Maçına Çıkıyor

Burak Gören 400. Maçına Çıkıyor

Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Burak Gören, yarın 400. maçına çıkacak. 222 galibiyeti bulunuyor.

19.04.2025 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başantrenörlük kariyerinin 400. maçına çıkacak Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Burak Gören, "İnşallah bir 400 daha görebileceğimiz süre olur. Bunu çok uzun süreler aynı kulüplerde çalışarak yapmak da benim adıma çok önemli." dedi.

2014-2015 sezonunda Basketbol Süper Ligi'nde Rönesans TED Kolejliler'le başantrenörlük kariyerine başlayan Burak Gören, Aliağa Petkimspor ve Türk Telekom'u da çalıştırdı. Liglerde 318, kupalarda 19 maça çıkan Burak Gören, Avrupa kupalarında da 62 müsabakada görev aldı.

Tecrübeli çalıştırıcı yarınki Beşiktaş Fibabanka maçıyla başantrenörlük kariyerinde 400. karşılaşmasına çıkacak.

Geride kalan 399 müsabakada 222 galibiyet ve 177 yenilgisi bulunan Gören, 2019 All Star Asya Karması'nın başantrenörlük görevini de üstlendi. Gören, 2020'de Türk Telekom'u çalıştırdığı dönemde Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yılın başantrenörlüğüne aday gösterilirken, geçen sezon "www.eurobasket.com" sitesi tarafından Basketbol Süper Ligi'nde yılın başantrenörü olarak seçildi.

400 maçın hikayesi

Burak Gören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok genç yaşta başladığı antrenörlükte 39 yaşında Süper Lig'de başantrenörlük yapmayı başardığını söyledi.

Kendisi adına gurur verici bir dönemin geride kaldığını kaydeden Gören, "Çok mutluyum, huzurluyum, gururluyum. Ne mutlu ki 400 maç... İnşallah bir 400 daha görebileceğimiz süre olur ve bunu da çok uzun süreler aynı kulüplerde çalışarak yapmak benim adıma çok önemli. Dolayısıyla iyi işler, kariyerimizde çok önemli işler yaptığımız zamanlar oldu. Zaman zaman düşüşlerimiz oldu. Hayat bu sonuçta, basketbol da böyle bir şey." diye konuştu.

Gören, geride kalan 400 müsabakanın uzun bir süre içerdiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa'da son 10 senede sadece iki kulüpte, beşer yıl beşer yıl çalışmak, bunlar hep bir istikrarın ve kulübün gelişmesi adına çok önemli şeyler olarak gösterilirken ülkemizde maalesef hep yıpranmanın bir parçası olarak da gösteriliyor. Ben Telekom'a gittiğim zaman da ikinci ligdeydi Telekom ve inanılmaz bir serüvenle birlikte 5 yıl sonunda Avrupa'nın sayılı takımlarından biri, her sene play-off oynayan, her sene ilk altıda yer alan, Türkiye Kupası başarısı yapan bir takım olduk. Buraya geldiğimde de son sırada aldığım takımı bugün Şampiyonlar Ligi'ni son 16'da son 8'i zorlayan, ligde her sene üst sıralara zorlayan bir takım haline getirdik. Bu benim kariyerimin adına benim hayatımda her zaman yanımda taşıyacağım, aileme bırakacağım en önemli miraslardan biridir."

Normal sezonda son 5 hafta

Aliağa Petkimspor olarak bu sezon ilk defa yer aldıkları Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 18 maça çıktıklarını hatırlatan Gören, dar bir rotasyonla oynadıklarından dolayı sorunlar yaşadıklarını söyledi.

Gören, ligde 5 maçlarının kaldığını belirterek, "Bu maçları da çok güvenli bir şekilde geçip yine sağsalim gemiyi limana yanaştırmak istiyoruz. Beşiktaş maçı da bunlardan bir tanesi. Kendi evimizde ben görevde olduğum süre içerisinde hep güçlü, kuvvetli basketbol oynadık. Bunu Beşiktaş maçında da sürdürmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Basketbol Süper Ligi'nde bir şey öngörmenin çok zor olduğunu kaydeden Gören, "Son 5 haftada alabildiğimiz kadar galibiyeti alarak öncelikle güvenli yerde, arkasından da yukarı ilk on içerisinde yer almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.???????

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Basketbol, Beşiktaş, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burak Gören 400. Maçına Çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara “sis“ engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara "sis" engeli
ABD Ordusu Suriye’deki 3 askeri noktadan çekildi ABD Ordusu Suriye'deki 3 askeri noktadan çekildi
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne 5 yılda 30 ihale gitmiş Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne 5 yılda 30 ihale gitmiş
Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım
Mourinho, dev takımı bir saniye bile düşünmeden reddetmiş Mourinho, dev takımı bir saniye bile düşünmeden reddetmiş
Eski Yargıtay hakimi FETÖ’den yakalandı Eski Yargıtay hakimi FETÖ'den yakalandı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in otelinde bomba transfer görüşmesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in otelinde bomba transfer görüşmesi
İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 99 kişinin davası 3 Ekim’e ertelendi Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 99 kişinin davası 3 Ekim'e ertelendi
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı
Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı

15:56 Pervin Buldan’dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı Önce paylaştı, sonra sildi Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusun azalması ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusun azalması ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit
14:17 Özgür Özel mitinge traktörle geldi Özgür Özel mitinge traktörle geldi
14:09 Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı Dehşet anları saniye saniye kamerada Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı! Dehşet anları saniye saniye kamerada
13:54 Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni belli oldu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
21:54 Galatasaray, Bodrum FK’yı 2-0 mağlup etti Galatasaray, Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti
21:54 Adnan Oktar davasında kararı Bir kişi beraat etti, iki kişiye yüzlerce yıl hapis cezası verildi Adnan Oktar davasında kararı! Bir kişi beraat etti, iki kişiye yüzlerce yıl hapis cezası verildi
21:27 Kolombiya’da polis karakoluna bombalı saldırı 2 ölü, 24 yaralı Kolombiya'da polis karakoluna bombalı saldırı! 2 ölü, 24 yaralı
21:14 Avrupa’da zirveye oturdular Galatasaray, 43 dakikada rekor kırdı Avrupa'da zirveye oturdular! Galatasaray, 43 dakikada rekor kırdı
21:07 Hakem verdi, VAR devreye girdi İşte Galatasaray’ın iptal olan penaltısı Hakem verdi, VAR devreye girdi! İşte Galatasaray'ın iptal olan penaltısı
21:05 Lisede skandal olay Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi Lisede skandal olay! Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi
20:58 Galatasaray’a kötü haber Takımın yıldızı kritik deplasmanda forma giyemeyecek Galatasaray'a kötü haber! Takımın yıldızı kritik deplasmanda forma giyemeyecek
20:47 Torreira, Bodrum FK’ya attığı golle bir ilki yaşadı Torreira, Bodrum FK'ya attığı golle bir ilki yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2025 17:05:59. #7.13#
SON DAKİKA: Burak Gören 400. Maçına Çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement