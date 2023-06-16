Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yanında yardımcı antrenör olarak görev alacak

Son olarak Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz, geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısında futbolculuk kariyerine nokta koyduğunu açıklamıştı. Eski golcü, kariyerine Beşiktaş'ta yardımcı hoca olarak görev yapacak.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Sercan Dikme'nin haberine göre, Yılmaz'ın Beşiktaş'la yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladığı belirtildi. Burak Yılmaz'ın yeni sezonda teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcısı olarak görev alacağı kaydedildi.

"AKLINDA BENİMLE ALAKALI BİR ŞEY OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Burak Yılmaz, futbolu bıraktığını açıkladığı basın toplantısında Şenol Güneş için konuşmuştu. Burak Yılmaz, basın toplantısında, "Buraya Şenol hocamın yanından geldim. Hocamın da benimle alakalı düşüncesi vardır ama şu anda bana bunu bildirmedi. Mutlaka benimle alakası düşüncesi vardır. Tabii olmasa da hocayla ilişkimizde en ufak bozulma olmaz. Hocamın aklında benimle alakalı bir şey olduğunu biliyorum" ifadelerini kullanmıştı.