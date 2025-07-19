Burhaniye'de 9. Kızıklı Yağlı Güreşleri Büyük Bir İlgiyle Gerçekleşti - Son Dakika
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Spor

Burhaniye'de 9. Kızıklı Yağlı Güreşleri Büyük Bir İlgiyle Gerçekleşti

Burhaniye\'de 9. Kızıklı Yağlı Güreşleri Büyük Bir İlgiyle Gerçekleşti
19.07.2025 14:12  Güncelleme: 14:14
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen geleneksel 9. Kızıklı Yağlı Güreşleri'nde 314 pehlivan mücadele etti. Başpehlivanlık finalinde Mustafa Taş, Furkan Durmuş Altın'ı yenerek altın kemeri kazandı. Organizasyona yoğun ilgi ve katılım gözlemlendi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen geleneksel 9. Kızıklı Yağlı Güreşleri yoğun ilgi gördü. Kızıklı güreşlerine minik boydan, baş pehlivanlığa kadar 314 pehlivan katıldı. Başpehlivanlık güreşlerinde Mustafa Taş, finalde Furkan Durmuş Altın'ı yenerek altın kemeri kazandı.

Güreşlerde, minik boydan başpehlivanlığa kadar 14 kategoride mücadele verildi. 22 başpehlivan, 28 başaltı, 20 büyükorta olmak üzere toplamda 314 pehlivanın katıldığı kıyasıya geçen müsabakalarda, ata sporu yağlı güreşin heyecanı bir kez daha Burhaniye'yi sardı. Er meydanında kol bağlayan başpehlivanlar arasında ise Orhan Okulu, Enes Doğan, Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil, Ertuğrul Dağdeviren, Mustafa Taş, Erkan Taş ve Süleyman Başar gibi güreşin önde gelen isimleri yer aldı.

Organizasyonda başpehlivanlık finalinde Mustafa Taş ile Furkan Durmuş Altın karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan final müsabakasını kazanan Mustafa Taş, altın kemerin sahibi oldu. Furkan Durmuş Altın ikinci, Orhan Okulu da üçüncü olarak tamamladı. Güreş ağası ise yeniden, iş insanı Yunus Parlak oldu.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, güreşler sonunda yaptığı konuşmada, "Ata sporumuz yağlı güreşe sahip çıkmak, bu geleneği yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak bizim için büyük bir sorumluluk. Kızıklı güreşlerimiz artık Türkiye çapında bilinen, ilgiyle takip edilen bir organizasyon. Güreşlerimiz bu yıl da büyük bir katılım ve coşkuyla gerçekleşti. Tüm pehlivanlarımıza, katılımcılara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Pehlivanların ödülleri Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve protokolün diğer üyeleri tarafından verildi.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, Burhaniye Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Osman Taş, Burhaniye Adliyesi Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Eser Ekici, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcıları Oktay Erbalaban, Ayten Tuna ve Tamer Midilli, CHP Burhaniye İlçe Başkanı Aylin Yıldırım, Burhaniye Belediye Meclis Başkanvekili Tarık Erdil, Burhaniye İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, Burhaniye İlçe Jandarma Komutanı Ünal Bayhan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz, B.B.B. Spor Daire Başkanı Uğur Baysal, B.B.B. Spor Başkanı Burç Özoğuz, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Küçük, TGGF Yağlı Güreş Marmara Bölge Sorumlusu Ercan Gençdoğan, Burhaniye Belediye Meclis Üyeleri Murat Dinçer, Osman Akkoç, Ahmet Bozkurt, Aşkıbirce Uzkurt, Çiğdem Karasakal Avcu, Esra Ersoy, Burhaniye İyi Parti İlçe Başkanı İbrahim Yerel, Burhaniye ÇMK Başkanı Erhan Balgün, Burhaniye Oğuz Boyları Derneği Başkanı Hasan Bacak ve güreş severler katılım sağladı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Burhaniye'de 9. Kızıklı Yağlı Güreşleri Büyük Bir İlgiyle Gerçekleşti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burhaniye'de 9. Kızıklı Yağlı Güreşleri Büyük Bir İlgiyle Gerçekleşti - Son Dakika
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