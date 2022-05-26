Burhaniye Kaymakamı Memiş, başarılı sporcuları tebrik etti - Son Dakika
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Burhaniye Kaymakamı Memiş, başarılı sporcuları tebrik etti

26.05.2022 15:55
Burhaniye Kaymakamı Memiş, başarılı sporcuları tebrik etti

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş, Ömer Taşdelen'in öncülüğünde çalışmalarını sürdüren ve boksta Balıkesir birincisi olan gençleri tebrik etti.

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş, Ömer Taşdelen'in öncülüğünde çalışmalarını sürdüren ve boksta Balıkesir birincisi olan gençleri tebrik etti. Başarılı gençleri makamında kabul eden Kaymakam, ikramlarda bulunurken, destek sözü verdi.

Burhaniye' de, 5 genç Balıkesir'de düzenlenen yıldızlar ve minikler boks şampiyonasında il birincisi olurken, ilçenin gururu haline geldiler. Antrenörleri Ömer Taşdelen, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turun Fırat Algül ve rehber öğretmen Jale Özgün ile birlikte gelen gençleri makamında kabul eden Kaymakam İlyas Memiş, başarılı sporcuları tebrik ederken "Sizlerle gurur duyuyoruz. Her zaman sizlerin yanınızdayız. Başarılarınızın devamını bekliyoruz" dedi. Çalışmaları ile ilgili Kaymakam İlyas Memiş'e bilgi veren antrenör Ömer Taşdelen de, Kaymakama teşekkür ederken, Türkiye Şampiyonasına hazırlandıklarını söyledi. Kızlarda, 40 kiloda Hatice Irmak Kaya minikler de birinci olurken, 50 kiloda Deniz Ulaş, yıldız bayanlar birincisi, erkeklerde ise, yıldız erkeklerde 46 kiloda Kaan Beşpınar, 63 kiloda, Mustafa Kaçar ve 70 kiloda da Ferhat Erdem il birincisi olmuştu. Burhaniyeli sporcular, Haziran ayında Mersin de yapılacak Türkiye Şampiyonasına katılacaklar. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Halk Eğitim Merkezi, İlyas Memiş, Balıkesir, Boks, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burhaniye Kaymakamı Memiş, başarılı sporcuları tebrik etti - Son Dakika


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