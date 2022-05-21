Burhaniye'nin gururu oldular - Son Dakika
Üye Girişi

Burhaniye'nin gururu oldular

21.05.2022 11:50
Burhaniye'nin gururu oldular

Burhaniye ilçesinde, Ömer Taşdelen'in öncülüğünde çalışmalarını sürdüren, 5 genç Balıkesir'de düzenlenen yıldızlar ve minikler boks şampiyonasında il birincisi olurken, ilçenin gururu haline geldiler.

Burhaniye ilçesinde, Ömer Taşdelen'in öncülüğünde çalışmalarını sürdüren, 5 genç Balıkesir'de düzenlenen yıldızlar ve minikler boks şampiyonasında il birincisi olurken, ilçenin gururu haline geldiler. Kızlarda, 40 kiloda Hatice Irmak Kaya minikler de birinci olurken, 50 kiloda Deniz Ulaş, yıldız bayanlar birincisi oldu. Erkeklerde ise yıldız erkeklerde 46 kiloda Kaan Beşpınar, 63 kiloda Mustafa Kaçar ve 70 kiloda da Ferhat Erdem il birincisi oldu.

Haziran ayında Mersin de yapılacak Türkiye Şampiyonasına katılacak genç sporcular ilçenin gururu haline geldi. Başarılı gençleri tebrik eden Antrenör Ömer Taşdelen, madalyalar ile Kaymakam İlyas Memiş ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'i ziyaret edeceklerini söyledi. Türkiye Şampiyonasında da madalya beklediğini anlatan Antrenör Ömer Taşdelen, "Gençlerimizin başarısı ile gurur duyuyoruz. Madalyalarımız ile kaymakam ve belediye başkanımızın yanı sıra cumhuriyet başsavcımız, ağır ceza mahkemesi başkanımız ve ilçe emniyet müdürümüzü de ziyaret edeceğiz. Burhaniye'nin yanı sıra Ayvalık ve Edremit'ten de sporcularımız var. Edremit Körfezinde boks sporu seviliyor. Daha çok gencimizi çalışmalara bekliyoruz. Bize büyük destek olan İl Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İzettin Zengin ve tüm spor severlere teşekkür ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye'nin gururu oldular
Burhaniye'nin gururu oldular
Burhaniye'nin gururu oldular

YORUMLAR
500
Bandırma Bilim ve Sanat Merkezinin 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı' açıldı Bandırma Bilim ve Sanat Merkezinin 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı' açıldı Manyas'ta ilçe idarecileri ile Roman gençler salon futbolu oynadı Manyas'ta ilçe idarecileri ile Roman gençler salon futbolu oynadı
Kaynak: İHA

Burhaniye, Balıkesir, Hisarcık, Boks, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burhaniye'nin gururu oldular - Son Dakika


Son Dakika
12:04 Fenerbahçe Shakhtar Donetsk'in golcüsü Lassina Traore için anlaşmaya vardı
12:02 Annesini öldürmüştü! 15 yaşındaki çocuk: "İlişkim sizi ilgilendirmez" deyince anneme ateş ettim
11:58 Şampiyon motosikletçi çorbacıda cinayete kurban gitti
11:50 Maymun çiçeği nedir, belirtileri neler? Maymun çiçeği virüsü bulaşır mı?
11:33 Anadolu Efes, Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkacak
11:06 Cannes Film Festivali: Kırmızı halıda soyunan kadından Rusya protestosu
11:02 Savaştan kaçan Ukraynalı baba Alanya'da 2 çocuğunu bıçaklayarak katletti
10:59 Portekiz basını duyurdu! Uğurcan Çakır'a Benfica markajı
10:58 Suriyeliler geri gönderilmeli mi? Son ankete göre halkın yüzde 43'e yakını "derhal gönderilmeli" diyor!
10:38 Gazprom, Finlandiya'ya doğal gaz sevkiyatını durdurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 12:10:06. #1.11#
SON DAKİKA: Burhaniye'nin gururu oldular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement