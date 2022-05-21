Burhaniye'nin gururu oldular

Burhaniye ilçesinde, Ömer Taşdelen'in öncülüğünde çalışmalarını sürdüren, 5 genç Balıkesir'de düzenlenen yıldızlar ve minikler boks şampiyonasında il birincisi olurken, ilçenin gururu haline geldiler. Kızlarda, 40 kiloda Hatice Irmak Kaya minikler de birinci olurken, 50 kiloda Deniz Ulaş, yıldız bayanlar birincisi oldu. Erkeklerde ise yıldız erkeklerde 46 kiloda Kaan Beşpınar, 63 kiloda Mustafa Kaçar ve 70 kiloda da Ferhat Erdem il birincisi oldu.

Haziran ayında Mersin de yapılacak Türkiye Şampiyonasına katılacak genç sporcular ilçenin gururu haline geldi. Başarılı gençleri tebrik eden Antrenör Ömer Taşdelen, madalyalar ile Kaymakam İlyas Memiş ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'i ziyaret edeceklerini söyledi. Türkiye Şampiyonasında da madalya beklediğini anlatan Antrenör Ömer Taşdelen, "Gençlerimizin başarısı ile gurur duyuyoruz. Madalyalarımız ile kaymakam ve belediye başkanımızın yanı sıra cumhuriyet başsavcımız, ağır ceza mahkemesi başkanımız ve ilçe emniyet müdürümüzü de ziyaret edeceğiz. Burhaniye'nin yanı sıra Ayvalık ve Edremit'ten de sporcularımız var. Edremit Körfezinde boks sporu seviliyor. Daha çok gencimizi çalışmalara bekliyoruz. Bize büyük destek olan İl Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İzettin Zengin ve tüm spor severlere teşekkür ediyoruz" dedi. - BALIKESİR