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Bursa Büyükşehir Belediyesporlu satranççılardan 18 madalya - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu satranççılardan 18 madalya

21.01.2022 12:32
Bursa Büyükşehir Belediyesporlu satranççılardan 18 madalya

Bursa Büyükşehir Belediyespor Satranç Takımı sporcuları, 8-16 Ocak 2022 tarihleri arasında katıldığı 5 turnuvada madalyaları topladı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Satranç Takımı sporcuları, 8-16 Ocak 2022 tarihleri arasında katıldığı 5 turnuvada madalyaları topladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu satranççılar, toplam 18 madalya kazandı. İlk 131 sporcunun mücadele etitği Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri'nde düzenlenen Bursa Küçükler 7-9 Yaş İl Birincilikleri'nde, Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Ece Nihal Öztüre 8 yaş kızlarda Bursa şampiyonu olurken, Karan Yüksel 7 yaş üçüncüsü, Ece Duru Yapıcı 7 yaş kızlar üçüncüsü, Kerem Emre Turan da 8 yaş dördüncüsü oldu. Ardından 15-16 Ocak 2022 tarihlerinde Bursa Büyükşehir Belediyesi Satranç Merkezi'nde gerçekleştirilen 24. Bursa Yaş Grupları Satranç Turnuvası'nda 14 sporcu yarıştı. Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Ece Nihal Öztüre'nin en iyi kız sporcu ve genel sıralamada ikinci olduğu organizasyonda, Ulaş Uysal da üçüncü olarak madalya kazandı.

15 Ocak 2022 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediyesi Satranç Merkezi'nde 13 sporcu ile düzenlenen 21. Bursa Yıldırım Satranç Turnuvası'nda Büyükşehir Belediyesporlu yıldız sporcu CM Yağız Kaan Erdoğmuş tüm maçlarını kazanarak şampiyon olurken, Arda Pekkul da 4. olarak bronz madalya kazandı. Yine 15-16 Ocak 2022 tarihlerinde TSF Osmangazi İlçe Temsilciliği tarafından Sukaypark Tesisleri'nde düzenlenen Osmangazi Hızlı ve Yıldızım Satranç İlçe Birinicilikleri'nde Büyükşehir Belediyespor satranççıları zirvede yer aldı. Turnuvalarda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Talha ve Ömer Güneş Türk kardeşler toplam 4 madalya kazanarak göz doldurdular. Ömer Güneş Türk, Osmangazi İlçesi Hızlı Satranç şampiyonu olurken, Osmangazi İlçesi Yıldırım Satranç üçüncüsü, Talha Güneş Türk de Osmangazi İlçesi Yıldırım Satranç şampiyonu, Osmangazi Hızlı Satranç İlçe üçüncüsü olmayı başardı. Bursa Büyükşehir Belediyesporlu diğer sporcular Çağla Engin, Sare Saatcı, Alperen Tura ve Mustafa Kemal Doğan da dereceye girerek kürsüde yer aldılar. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu satranççılardan 18 madalya
Bursa Büyükşehir Belediyesporlu satranççılardan 18 madalya
Bursa Büyükşehir Belediyesporlu satranççılardan 18 madalya
Bursa Büyükşehir Belediyesporlu satranççılardan 18 madalya

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Bursa Büyükşehir Belediyespor, Büyükşehir Belediyespor, Bursa, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursa Büyükşehir Belediyesporlu satranççılardan 18 madalya - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesporlu satranççılardan 18 madalya - Son Dakika
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