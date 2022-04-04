Bursalı yüzücüler Trabzon'dan madalya ile döndü - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, Trabzon'da gerçekleştirilen Uzun Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası'ndan da madalyasız dönmedi. 1-3 Nisan 2022 tarihleri arasında düzenlenen yarışlarda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu yüzücüler, 2 Türkiye ikinciliği kazanırken, kulübün 11 sporcusu müsabaka katılım barajlarını geçmeyi başardı.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Trabzon Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyonada, 102 kulüpten 141'i kadın, 287'si erkek olmak üzere toplam 428 sporcu mücadele etti. Büyük heyecanın yaşandığı yarışlar sonunda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Kerem Gökgöz 200 metre karışıkta 02: 30.05'lik derecesiyle 13 yaş Türkiye ikincisi olurken, aynı sporcu 400 metre serbestte 04.35'lik derecesiyle dördüncü, 800 metre serbestte 09.29'luk derecesiyle yedinci ve 200 metre serbestte 02.12'lik derecesiyle sekizinci olarak müsabaka katılım barajlarını geçti. Bursa Büyükşehir Belediyespor'un bir başka sporcusu Eylül Özgür de 50 metre kurbağalamada 00: 36.70'lik derecesiyle 13 yaş Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazanırken, 100 metre serbestte 01.12'lik derecesiyle altıncı oldu ve müsabaka katılım barajını aştı. Bursa Büyükşehir Belediyespor'un diğer sporcuları Doruk Kara, Kağan Kurumsak, Rüzgar Batu Altay, Kağan Ensar Kolay, Selim Aslanboğa, Mehmet Göklen, Ecrin Dilara Sofuoğlu, Sefa Aydın ve Ozan Keleş de müsabaka katılım barajını geçmeyi başardı. - BURSA