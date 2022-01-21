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Bursaspor 6 maçlık seriyi bozmak istiyor - Son Dakika

Bursaspor 6 maçlık seriyi bozmak istiyor

21.01.2022 14:51
Bursaspor 6 maçlık seriyi bozmak istiyor

Bursaspor, son 6 maçta galibiyet yüzü göremedi.

Bursaspor, son 6 maçta galibiyet yüzü göremedi. Yeşil-beyazlı takım, bu hafta oynayacağı Eyüpspor müsabakasıyla birlikte kötü gidişata dur demek istiyor.

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda Eyüpspor'la karşılaşacak olan Bursaspor, kötü gidişe son vermek istiyor. Yeşil-beyazlı takım, son 6 maçta galibiyet yüzü göremezken, son 10 karşılaşmaya bakıldığında da yalnızca 1 galibiyet aldı, 24 puan kaybetti. Pazar akşamı deplasmanda Eyüpspor'la mücadele edecek Bursaspor, bu kötü seriyi sonlandırmanın peşinde.

Bursa temsilcisi, bir sonraki hafta ise Altınordu'yu konuk edecek. - BURSA

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Bursaspor, Spor Toto, Eyüpspor, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bursaspor 6 maçlık seriyi bozmak istiyor - Son Dakika
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