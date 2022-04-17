Bursaspor'da kadro dışı kalan Bifouma'dan açıklama geldi - Son Dakika
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Bursaspor'da kadro dışı kalan Bifouma'dan açıklama geldi

17.04.2022 11:01
Bursaspor'da kadro dışı kalan Bifouma'dan açıklama geldi

Bursaspor'da süresiz kadro dışı bırakılan Thievy Bifouma, yeşil-beyazlı kulübün sosyal medyadaki bildirisinin altına yorumda bulundu.

Bursaspor'da süresiz kadro dışı bırakılan Thievy Bifouma, yeşil-beyazlı kulübün sosyal medyadaki bildirisinin altına yorumda bulundu. 'Cevap hakkı' başlığında yaptığı açıklamada tecrübeli futbolcu, "Bir anlaşmazlık olsaydı profesyonelce olurdu ve resmi olurdu" dedi.

İstanbulspor maçı kadrosuna alınmayan sonrasında da süresiz kadro dışı kaldığı açıklanan Bursasporlu futbolcu Thievy Bifouma'dan açıklama geldi. Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altına 'Cevap hakkı' başlığında yorumda bulunan Bifouma, şunları söyledi:

"Bursaspor Kulübü'nün disiplinsiz davranışım nedeniyle kadro dışı bırakıldığıma ilişkin resmi açıklamasını şaşkınlık ve hayal kırıklığı ile okudum. Bu sabah yine antrenman yaparken önümüzdeki haftanın maçlarında bir kulüp lideriyle samimi bir fikir alışverişinde bulundum. Bu yüzden kulüp yetkililerinin profesyonellik eksikliğini gösteren bu basın açıklaması beni şaşırttı. Bu kulübü ve taraftarlarını seviyorum. Buradaki şevk, bu kulübün kendini korumasına yardımcı olmak için % 100'ümü vermek istememe neden oldu ki biz Kocaelispor maçını 2-1 kazandık. İki haftadır sakat olmama rağmen antrenman yapıyorum. Bu tarihi kulübe yardım etmek benim için çok önemli."

"İtibarımı zedelemeyi amaçlayan yanlış bir açıklama"

Bifouma açıklamasına şöyle devam etti; "Dışarıdaki (İstanbulspor deplasmanı) maç için antrenör ile görüşmemize istinaden haftaya içeride oynanacak iki maç için kalmayı istedim iyileşmek ve kendimi hazırlamak için. Bir anlaşmazlık olsaydı profesyonelce olurdu ve resmi olurdu. Bugün nerede antrenman yapacağımı bildirmek için benimle gülerek konuşuldu ama sonrasında bir futbolcu olarak itibarımı zedelemeyi amaçlayan yanlış bir resmi basın açıklaması çıkartıyorlar. Bu kulübe ne kadar çok saygım olsa da bunu kabul edemem."

Vakıfköy'de çalışacak!

Bursaspor Kulübü ise konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Profesyonel futbolcu Thievy Bifouma; disiplinsiz davranışları nedeniyle, teknik ekip raporu doğrultusunda yönetim kurulu tarafından süresiz kadro dışı bırakılmıştır. Çalışmalarına Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'mizde devam edecektir. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerini yer verildi. - BURSA

Bursaspor'da kadro dışı kalan Bifouma'dan açıklama geldi

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Bursaspor'da Thievy Bifouma süresiz kadro dışı bırakıldı Bursaspor'da Thievy Bifouma süresiz kadro dışı bırakıldı Bursaspor Kulübü: 'Gerekenlerin ivedilikle yapıldığının ve yapılacağının bilinmesini istiyoruz' Bursaspor Kulübü: 'Gerekenlerin ivedilikle yapıldığının ve yapılacağının bilinmesini istiyoruz'

İstanbulspor, Bursaspor, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor'da kadro dışı kalan Bifouma'dan açıklama geldi - Son Dakika


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