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Ümit Şengül, Bursaspor'un yeni teknik direktörü oldu - Son Dakika
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Ümit Şengül, Bursaspor'un yeni teknik direktörü oldu

Bursaspor'da Murat Sözkesen'den boşalan teknik direktörlük görevine Ümit Şengül getirildi. Şengül, yeni başkan Sinan Bür'le birlikte basın toplantısı düzenleyerek, Bursaspor için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Şengül ayrıca futbolcuların maddi sorunlarının çözüldüğünde performanslarının da artacağını belirtti.

Ümit Şengül, Bursaspor\'un yeni teknik direktörü oldu
24.01.2024 - 16:44,
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Bursaspor'da Murat Sözkesen'den boşalan teknik direktörlük görevine Ümit Şengül getirildi. Şengül, "Yıllar sonra da olsa kulübümüze, bizim kulübümüz olarak isimlendirdiğimiz yerde Sinan Bür başkanımızla bir yola çıktık. Bursaspor için elimizden ne geliyorsa onun fazlasını yapacağımızdan kamuoyunun şüphesi olmasın" dedi.

Bursaspor'da yeni teknik direktör Ümit Şengül oldu. Yeşil-beyazlı takımın bugünkü idmanına çıkan Şengül, yeni başkan Sinan Bür'le birlikte basın toplantısı düzenledi. Saha kenarında gerçekleşen toplantıda ilk sözü alan Başkan Sinan Bür, "Bursaspor artık Ümit hocamıza ve ekibine emanet. Genç kardeşlerimiz Ümit'in elinde benliklerini bulacaklardır. İnşallah değişik bir Bursaspor izlettireceğiz taraftarlarımıza. Ankaraspor maçı hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Ümit'e ve Bursasporumuza hayırlı olsun" diye konuştu.

Ümit Şengül: "Bursaspor için elimizden geleni yapacağız"

Teknik Direktör Ümit Şengül ise, "Yıllar sonra da olsa kulübümüze, bizim kulübümüz olarak isimlendirdiğimiz yerde Sinan Bür Başkanımızla bir yola çıktık. Bursaspor için elimizden ne geliyorsa onun fazlasını yapacağımızdan kamuoyunun şüphesi olmasın. Yöneticilerimiz göreve geldikleri günden bu yana maddi sorunları çözmek için uğraşıyorlar. Oyuncu arkadaşlarımızın sorunlarını çözmek için uğraşıyorlar. Biz bu çocuklara inanıyoruz ve inandığımız için buradayız. Bu çocuklar Bursaspor'un geleceğini kurtarabilir. Allah'ın izniyle bunu da başaracağız.

Evet bu sene sıkıntılı bir süreç içindeyiz. Ligin son maçına kadar, bu ligde tutunmak için savaşacağız. Ters bir sonuç bile olsa biz bu çocuklarla alttan yukarıya da çıkarız ama amacımız bu sene savaşan mücadele eden ve bu ligde kalan bir takım izlettireceğiz. Taraftarımıza da şunu söylemek istiyorum, cezamız bittikten sonra şartlar ve sonuçlar ne olursa olsun maçlarımıza gelip bu genç çocukları desteklemelerini istiyoruz. Takıma ve oyuncularımıza motivasyon sağlamalarını istiyoruz. Bursaspor taraftarıyla güzel. Bu taraftar ölüyü diriltebilecek bir taraftar grubu. Bunu birlikte başarabiliriz. Allah'ın izniyle bütün mesaimiz Bursaspor" ifadelerini kullandı.

"Futbolcular maddi anlamda sıkıntı çekmiş"

Ekibiyle ilgili de bilgi veren ve futbolcuların sıkıntılarından bahseden Ümit Şengül, "Ekibimizde Serkan Türkay var ve akşam bir atletik performans antrenörü daha katılacak. Onların haricinde bir ekleme daha düşünüyoruz ekibimize. Futbolcularımız sezon başından beri maddi anlamda çok ciddi anlamda sıkıntılar yaşamışlar. Futbolcu grubumuzun bu sorunları çözüldüğünde çok farklı reaksiyon göstereceğine inancımız tam. Yönetimimiz de bu yönde çok ciddi şekilde çalışıyor. Sonunda da bu, sahaya performans anlamında da skor anlamında da yansıyacak" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Ümit Şengül, Bursaspor'un yeni teknik direktörü oldu - Son Dakika


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