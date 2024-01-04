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Bursaspor, devre arası çalışmalarına hücum ağırlıklı antrenmanla devam etti - Son Dakika
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Bursaspor, devre arası çalışmalarına hücum ağırlıklı antrenmanla devam etti

Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla devre arası çalışmalarına devam etti. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınma, sürat ve dayanıklılık hareketlerinin ardından hücum ve savunma çalışmaları yaptı. Antrenman, sınırlandırılmış alan oyunlarıyla tamamlandı. Bursaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Bursaspor, devre arası çalışmalarına hücum ağırlıklı antrenmanla devam etti
04.01.2024 - 13:08,
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Bursaspor'da devre arası çalışmaları bugün yapılan idmanla devam etti. Yeşil-beyazlılar hücum ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi.

Bursaspor devre arası çalışmalarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, sürat ve dayanıklılık hareketleriyle başladı. İkinci bölümde 1'e 1, 2'ye 2, 3'e 3 hücum, savunma çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı sınırlandırılmış alan oyunlarıyla tamamladı.

Bursaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek. - BURSA

Kaynak: İHA
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İbrahim Yazıcı, Murat Sözkesen, Mesut Şen, Bursaspor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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