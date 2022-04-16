Bursaspor Kulübü isyan etti - Son Dakika
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Bursaspor Kulübü isyan etti

16.04.2022 11:26
Bursaspor Kulübü isyan etti

Bursaspor Kulübü, İstanbulspor maçında yaşananların ardından sosyal medya hesaplarından açıklama yayımladı.

Bursaspor Kulübü, İstanbulspor maçında yaşananların ardından sosyal medya hesaplarından açıklama yayımladı. Yeşil-beyazlılar, "Kabullenmeyecek, alın terini ve futbolda adaleti savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 3-1 kaybedilen İstanbulspor maçı sonrası hakem Burak Pakkan'a büyük tepki gösterdi. Özellikle son dakikalarda yeşil-beyazlı futbolcu Joao Pedro'nun ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekleyen Bursaspor cephesi, golcü oyuncunun sarı kart görmesi ile sonuçlanan durum karşısında büyük şok yaşadı. Teknik Direktör Mustafa Er'in de kırmızı kart görmesiyle sonuçlanan saha içi olayları saha dışına da taşındı ve Bursaspor Kulübü bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi: "Her şeyin farkındayız. Biz buradayız, dimdik ayaktayız. Siz yazmışsınız senaryoyu 3.5 milyonluk şehri sahipsiz sananlara karşı karar ver; Bursa burada mısın? Kabullenmeyecek, alın terini ve futbolda adaleti savunmaya devam edeceğiz." - BURSA

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İstanbulspor, Bursaspor, Spor Toto, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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