Teknik Direktör Tahsin Tam gözetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım, son bölümde tam sahada çift kale maçlar yaptı. Bursaspor yarını izinli geçirdikten sonra 22 Temmuz Cuma günü yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İHA

Bursaspor, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Bursaspor pas pres çalıştı - Son Dakika

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