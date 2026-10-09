Bursaspor'dan transferde büyük sürpriz: Henry Onyekuru - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursaspor'dan transferde büyük sürpriz: Henry Onyekuru

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursaspor\'dan transferde büyük sürpriz: Henry Onyekuru
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursaspor'da bonservisi elinde bulunan Henry Onyekuru için girişimler başladı. Yeşil-beyazlılar, 29 yaşındaki yıldızla anlaşma sağlayıp bir an önce antrenmanlara başlatmak istiyor.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Bursaspor, transfer piyasasında ses getirecek bir adım atmaya hazırlanıyor. 

BURSASPOR'DA ONYEKURU SESLERİ

Kanat hattına takviye yapmayı planlayan yeşil-beyazlılar, son olarak Gençlerbirliği forması giyen Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru’yu gündemine aldı.

GÖRÜŞMELERDE ÖNEMLİ AŞAMA KAYDEDİLDİ

Bonservisi elinde bulunan 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu için harekete geçen Bursaspor yönetimi, oyuncu tarafıyla yapılan görüşmelerde ciddi mesafe katetti. Serbest statüde olması sebebiyle anlaşma sağlandığı takdirde her an imza atma ihtimali bulunan kulüp, süreçte aceleci davranmıyor.

ERKEN İMZA ATMASI PLANLANIYOR

Transferin resmiyet kazanması durumunda Onyekuru, lisans tescil dönemi nedeniyle ancak Ocak ayındaki ara transfer döneminde sahaya çıkabilecek. Bir süredir kulüpsüz olan ve maç eksikliği bulunan yetenekli oyuncunun, erken imza atarak takımla antrenmanlara başlaması ve ligin ikinci yarısına kadar fiziki olarak tamamen hazır hale gelmesi planlanıyor.

Henry OnyekuruBursasporFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vincenzo Montella, Adana Demirspor’daki 330 bin euroluk alacağını sildi Vincenzo Montella, Adana Demirspor'daki 330 bin euroluk alacağını sildi
“Arap Emrah“ın suç örgütüne şafak baskını 34 kişi gözaltına alındı "Arap Emrah"ın suç örgütüne şafak baskını! 34 kişi gözaltına alındı
Başkentte alarm Halka “Kış gelmeden şehri terk edin“ uyarısı Başkentte alarm! Halka "Kış gelmeden şehri terk edin" uyarısı
Özgür Özel, Bakan Göktaş’la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı Özgür Özel, Bakan Göktaş'la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
Şarkıcı Atilla Taş’ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
7 kilo altın ve 35 bin euro çaldılar Bir de böyle poz verdiler 7 kilo altın ve 35 bin euro çaldılar! Bir de böyle poz verdiler
20:29
Kılıçdaroğlu’ndan çok konuşulacak Cemil Tugay çıkışı
Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak Cemil Tugay çıkışı
19:22
İçişleri Bakanı Çiftçi, yaşlı kadını kurtaran polisi tebrik etti
İçişleri Bakanı Çiftçi, yaşlı kadını kurtaran polisi tebrik etti
19:21
Kırıkkale rüşvet operasyonunda polis memuru ve mübaşir tutuklandı
Kırıkkale rüşvet operasyonunda polis memuru ve mübaşir tutuklandı
19:08
Maltepe’de çöken binaya ilişkin soruşturmada 2 tutuklama
Maltepe'de çöken binaya ilişkin soruşturmada 2 tutuklama
19:02
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
18:33
TFF’den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı
TFF'den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 20:50:06. #7.12#
SON DAKİKA: Bursaspor'dan transferde büyük sürpriz: Henry Onyekuru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei