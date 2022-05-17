Büyük orta boyda gümüş madalya İlkadım'ın

İlkadım Belediyesi GSK sporcusu Mehmet Cankaya, Manavgat'ta düzenlenen yağlı güreş müsabakalarında 2. oldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen yağlı güreş müsabakalarına katılım sağlayan İlkadım Belediyesi GSK sporcusu Mehmet Cankaya büyük orta boy kategorisinde ikinci olarak çıktığı kürsüdeki başarısını gümüş madalya ile taçlandırdı.

Bu yıl 9'uncusu Ilıca Stadı'nda gerçekleştirilen güreşlere, 70'i başpehlivan 1170 güreşçi katıldı. Türk bayrağı taşıyan başpehlivanlar, er meydanını dolaşarak güreşseverleri selamladı. Açılış seremonisi ve kura çekiminin ardından başlayan güreşler, çekişmeli geçti. Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde er meydanında ter döken İlkadım Belediyesi GSK sporcusu Mehmet Cankaya büyük orta boy finalde karşılaştığı Kocaeli ili güreşçisi Hüseyin Soğukoğlu'na elenerek büyük orta boyu ikinci olarak tamamladı.

Aldığı başarı sonrası duygularını dile getiren sağlayan İlkadım Belediyesi GSK sporcusu Mehmet Cankaya, "İlkadım'ın adını tanıtmak için güreşiyoruz ve başarıyı yakalamaya çalışıyoruz. Müsabakalarda ilkadım'ı takım olarak en güzel şekilde temsil edeceğiz. Önümüzdeki güreşlerde İnşallah, başkanımızın yanına bu sefer kürsüden birinci olarak döneriz. Spora ve sporcuya verdiği desteklerden ötürü belediye başkanımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Gençlerimizden derece bekliyoruz"

Genç sporcuların elde ettiği başarının kendilerini memnun ve mutlu ettiğini dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise, "Sporun ve sporcularımızın her daim yanındayız. İlçede gençlik ve spor müdürlüğü ile belediye işbirliğinde güzel çalışmalar yürütüyoruz. Bu konuda alt yapı desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Bundan sonraki müsabakalarda da gençlerimizden dereceler, başarılar bekliyoruz" diye konuştu. - SAMSUN