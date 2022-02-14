Büyükşehir'den amatör spor kulüplerine destek

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde faaliyet gösteren amatör kulüplere 6 milyon 615 bin TL nakdi ve ayni destekte bulunurken 35 spor tesisini hizmete sundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi amatör spor kulüplerine verdiği desteği sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi amatör spor kulüplerine bu güne kadar 6 milyon 615 bin 942 TL ayni ve nakdi yardım gerçekleştirdi.

Spor tesisleri hizmete girdi

Amatör spor kulüplerine verilen desteğin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi vatandaşların spor yapabilme özellikle de gençlerin bu hizmetlerden yararlanması adına il genelinde spor tesisleri yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda farklı branşlarda ki spor tesislerini tamamlayan Büyükşehir Belediyesi il genelinde 35 tesisi hizmete sundu. Bu kapsamda 3 adet sentetik çim futbol sahası, 8 adet halı saha, 20 adet basketbol, voleybol sahası ve 3 adet tenis kortu ve 1 okçuluk tesisi yapıldı. Spor tesisleri 13 milyon 780 bin liraya mal oldu.

FİFA standartlarında tesis

Bu yatırımların yanı sıra birçok farklı organizasyonun düzenlendiği, turnuvaların oynandığı spor tesislerinden biri olan Ula Karabörtlen sahası da hizmet vermeye devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula'nın Karabörtlen Mahallesinde FİFA standartlarına uygun spor tesisini hizmete sunarken, tesis 1 milyon 550 bin liraya mal oldu. - MUĞLA