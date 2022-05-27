Büyükşehir'le spor her yerde - Son Dakika
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Büyükşehir'le spor her yerde

27.05.2022 10:11
Büyükşehir'le spor her yerde

Bursa'da on binlerce öğrenciyi Okul Sporları Etkinlikleriyle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçedeki 40 okuldan belirlenen 200'e yakın öğrenciyi Millet Bahçesi'nde golf ve atletizmle tanıştırdı.

Bursa'da on binlerce öğrenciyi Okul Sporları Etkinlikleriyle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçedeki 40 okuldan belirlenen 200'e yakın öğrenciyi Millet Bahçesi'nde golf ve atletizmle tanıştırdı.

Bursa'nın spor alt yapısını güçlendirmek amacıyla bir yandan amatör kulüplere saha, mahallelere tesis, okullara spor salonları kazandıran Büyükşehir Belediyesi, spor kültürünün küçük yaşlarda aşılanması hedefiyle Okul Sporları Etkinliklerine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirdiği ve bu yıl 250 bine yakın öğrencinin sporla buluşturulmasının hedeflendiği etkinlik, Bursa Millet Bahçesi'nde devam etti.

Bursa'nın 17 ilçesindeki 40 okuldan belirlenen 200'e yakın öğrenci, hem mini golf oynadı hem de hem de atletizmin farklı branşlarında yarıştı. Öğrencilerin spor coşkusuna Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız da eşlik etti. Öğrencilerle birlikte golf oynayan Yıldız, Büyükşehir olarak gençlerin kabiliyetlerini ortaya koyabilecekleri bu tür etkinliklere büyük önem verdiklerini söyledi. Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek gençlerin bu etkinliklere ilgi göstermesinin mutluluk verici olduğunu vurgulayan Yıldız, kültürden sanata, spordan eğitime kadar her alanda gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - BURSA

Büyükşehir'le spor her yerde
Büyükşehir'le spor her yerde
Büyükşehir'le spor her yerde
Büyükşehir'le spor her yerde
Büyükşehir'le spor her yerde

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Okul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Büyükşehir'le spor her yerde - Son Dakika


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