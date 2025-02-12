Buz Hokeyi Şampiyonası Sonuçlandı - Son Dakika
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Buz Hokeyi Şampiyonası Sonuçlandı

Buz Hokeyi Şampiyonası Sonuçlandı

Erzurum'da düzenlenen üniversiteler arası buz hokeyi şampiyonasında ETÜ ve Atatürk Üniversitesi birinci oldu.

12.02.2025 19:49
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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Üniversiteler Arası Buz Hokeyi Şampiyonası final müsabakalarıyla tamamlandı.

Üniversiteler Kış Sporları Oyunları kapsamında Yakutiye Buz Hokeyi Salonu'nda gerçekleşen organizasyona İstanbul, Ankara ve Erzurum'daki üniversitelerden öğrenciler katıldı.

Kadınlarda 8, erkeklerde ise 9 takımın yarıştığı müsabakaların final gününde sporcular dereceye girmek için buz üzerinde kıyasıya mücadele etti.

Müsabakaların final karşılaşmalarında kadınlarda, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) birinci, Atatürk Üniversitesi ikinci, İstanbul Üniversitesi ise üçüncü oldu.

Erkeklerde de Atatürk Üniversitesi birinci, İstanbul Üniversitesi ikinci, Erzurum Teknik Üniversitesi ise üçüncü oldu.

Kaynak: AA

Atatürk Üniversitesi, erzurum, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Buz Hokeyi Şampiyonası Sonuçlandı - Son Dakika

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