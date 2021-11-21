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ÇABES evinde mağlup oldu - Son Dakika

ÇABES evinde mağlup oldu

21.11.2021 17:55
ÇABES evinde mağlup oldu

Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Lig'inde mücadele eden Çarşamba Bedensel Engelliler Spor Kulübü(ÇABES), evinde karşılaştığı Hatay Büyükşehir Belediyespor'a 78-70 mağlup oldu.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Lig'inde mücadele eden Çarşamba Bedensel Engelliler Spor Kulübü(ÇABES), evinde karşılaştığı Hatay Büyükşehir Belediyespor'a 78-70 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ilk periyodunda her iki takım da karşılıklı basketler bulurken, ÇABES son dakikalardaki atışlarında sayıyı bulamayınca ilk periyot 18-14 Hatay Büyükşehir Belediyespor üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci periyodunda Hatay Büyükşehir Belediyespor, ÇABES karşısında pota altında daha etkili olunca maçın ilk yarısı 10 sayı farkla 38-28 Hatay Büyükşehir Belediyespor üstünlüğüyle sona erdi.

Üçüncü periyot 57-48 Hatay Büyükşehir Belediyespor üstünlüğü ile sona erdi. ÇABES'in son periyottaki çabası yeterli olmadı ve karşılaşma 78-70 Hatay Büyükşehir Belediyespor üstünlüğüyle tamamlandı.

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ÇABES evinde mağlup oldu - Son Dakika Spor


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