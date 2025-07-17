Çakmur'dan İlçe Turu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Çakmur'dan İlçe Turu

Çakmur\'dan İlçe Turu
17.07.2025 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, ilçe tesislerinde incelemelerde bulundu.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Hizmet ve Şube Müdürleriyle Tekman, Hınıs, Karayazı ve Köprüköy ilçelerindeki tesislerde, Gençlik Merkezlerinde ve GSB Yurtlarında incelemelerde bulundu. İl Müdürü Çakmur, Tekman ve Hınıs'ın yeni kaymakamlarına ise forma hediye etti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kurmayları ilçe turuna çıkarak spor tesislerinde, futbol sahalarında, spor salonlarında, gençlik merkezlerinde ve GSB Yurtlarında incelemelerde bulundular. Tekman, Hınıs, Karayazı ve Köprüköy ilçelerini gezen Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Hizmet ve Şube Müdürleri, ilçelerdeki eksiklikleri rapor ettiler. İl Müdürü Levent Çakmur, ziyaretleri kapmasında Tekman Kaymakamı olarak atanan Hüseyin Demirkol ile Hınıs Kaymakamı olarak atanan Onur Bektaş'a 'Erzurum' yazılı ay-yıldızlı forma hediye etti.

İlk durak Tekman

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Levent Çakmur, Hizmet ve Şube müdürlerinin katılımıyla Tekman'daki Spor tesisleri ile Gençlik Merkezinde incelemelerde bulundu. Bir süre önce Tekman Gençlik ve Spor İlçe Müdürü olarak atanan Fatih Arslan'a yeni görev yerinde hayırlı olsun ziyaretinde bulunan GSİM kurmayları daha sonra Tekman Kaymakamlığını ziyaret ettiler.

Tekman Kaymakamı Hüseyin Demirkol'a 'hayırlı olsun' dileklerini ileten Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Kaymakam Demirkol'a 'Erzurum' yazılı forma hediye etti.

Çağlayan ve Kaymakam Bektaş'a "Hayırlı Olsun" dediler

Genlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Hizmet ve Şube Müdürlerinin ilçe ziyaretlerinde ikinci durağı Hınıs oldu. Yurtlar ve Spor tesislerinde incelemelerde bulunan GSİM Kurmayları, Hınıs Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mahmut Çağlayan ile Hınıs Kaymakamı olarak atanan Onur Bektaş'a hayırlı olsun dileklerini iletti. İl Müdürü Çakmur, ziyaret anısına Kaymakam Bektaş'a 'Erzurum' yazılı Milli takım forması hediye etti.

Karayazı ve Köprüköy tesislerini gezdiler

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile kurmaylarının ilçe gezilerindeki diğer durakları Karayazı ve Köprüköy ilçeleri oldu. Karayazı'da spor salonunu gezerek incelemelerde bulunan Çakmur ve kurmayları, İlçe Müdürü Ümit Kayan ile Antrenör Cüneyt Güngör'den faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Köprüköy'de de sentetik futbol sahası ile ilçe müdürlüğü hizmet binasını gezen Çakmur, Köprüköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özkan Özcanlı'dan yapılan faaliyetler ve ilçe müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgi aldı. Çakmur, önümüzdeki günlerde diğer ilçelerde de gezi ve incelemelerine devam edeceklerini söyledi.

Çakmur istedik ki, tüm ilgi müdürlerimiz ilçelerimizdeki tesisleri yerinde görsün

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "İlçe gezi ve incelemelerimize genelde ilgili hizmet müdürlerimiz ile birlikte gidiyorduk, bu kez bir farkındalık oluşturduk. Erzurum'un geniş bir coğrafyası var. 20 ilçeye sahip ilimizde, kurum olarak tüm ilçelerimizde spora ve gençliğe hizmet veriyoruz. Şube Müdürlerimizin de bu geniş coğrafyamızda ilçelerimizdeki spor tesislerimizi ve öğrenci yurtlarımızı görerek tanımalarını istedik. Artılarımızın yanında eksiklerimizi tespit etme anlamında oldukça verimli ve faydalı bir gezi oldu" dedi.

Bu arada ilçe gezilerine GSİM Müdürü Levent Çakmur'un yanı sıra Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Gençlik Hizmetleri Müdürü Metin Günay, Personel Şube Müdürü Şinasi Polat, Satın Alma Şube Müdürü Memduh Ceyhan, Yurt Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Aktepe, Yatırım İnşaat ve İşletmeler Birimi Şube Müdürü Köksal Kaçmaz ile Sicil Lisans Şube Müdürü Hakan Kaya ile Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Ömer Karslı katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Köprüköy, Karayazı, Gençlik, erzurum, Tekman, Yaşam, Hınıs, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çakmur'dan İlçe Turu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Michael Jordan’ın Yunanistan’da bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı Michael Jordan'ın Yunanistan'da bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı
Özel plajda ’karpuz’ kavgası: Kadın doktora çocuklarının yanında şiddet Özel plajda 'karpuz' kavgası: Kadın doktora çocuklarının yanında şiddet
Fenerbahçe’de Erol Bilecik’in yerine göreve getirilen isim belli oldu Fenerbahçe'de Erol Bilecik'in yerine göreve getirilen isim belli oldu
Suriye hükümeti ile Dürziler arasında ateşkes sağlandı Suriye hükümeti ile Dürziler arasında ateşkes sağlandı
Eski Fenerbahçeli Crespo’dan çok çarpıcı Galatasaray itirafı Eski Fenerbahçeli Crespo'dan çok çarpıcı Galatasaray itirafı
Netanyahu’nun çağrısına rağmen yüzlerce Dürzi Suriye sınırını geçmeye başladı Netanyahu'nun çağrısına rağmen yüzlerce Dürzi Suriye sınırını geçmeye başladı
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliğine Vahap Seçer seçildi Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliğine Vahap Seçer seçildi
Türkiye ile BAE arasında 7 ortak anlaşma imzalandı Türkiye ile BAE arasında 7 ortak anlaşma imzalandı
Galatasaray’ın Sacha Boey’i ikna etmek için planı belli Galatasaray'ın Sacha Boey'i ikna etmek için planı belli
Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’nun eski yıldızını kadrosuna kattı Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'nun eski yıldızını kadrosuna kattı

14:20
Kartalkaya davasında 10. celsede ara karar Tutuklu sayısı 20’ye yükseldi
Kartalkaya davasında 10. celsede ara karar! Tutuklu sayısı 20'ye yükseldi
14:04
26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar
26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar!
12:58
Tunceli Valisi Aygöl’ün esnaf ziyaretine damga vuran an Korumanın bakışlara dikkat
Tunceli Valisi Aygöl'ün esnaf ziyaretine damga vuran an! Korumanın bakışlara dikkat
12:31
MSB’den çok konuşulacak Suriye çıkışı: Talep etmeleri durumunda destek sağlarız
MSB'den çok konuşulacak Suriye çıkışı: Talep etmeleri durumunda destek sağlarız
20:34
Osimhen’i istemediler Liverpool yeni golcüsüne 138 milyon euro veriyor
Osimhen'i istemediler! Liverpool yeni golcüsüne 138 milyon euro veriyor
20:25
Süper Lig ekibi İsrailli oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Süper Lig ekibi İsrailli oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
20:14
İtalyan ekibine kötü haber Ünlü teknik direktör hastaneye kaldırıldı
İtalyan ekibine kötü haber! Ünlü teknik direktör hastaneye kaldırıldı
20:04
Fatih Tekke 2 transferi açıkladı: Onları bekliyoruz
Fatih Tekke 2 transferi açıkladı: Onları bekliyoruz
19:55
İsrail Şam’ı vuruyor Suriye’den uluslararası topluma çağrı
İsrail Şam'ı vuruyor! Suriye'den uluslararası topluma çağrı
19:42
Galatasaray’la anılan Sırp kaleci Djordje Petrovic, 29 milyon euro karşılığında satıldı
Galatasaray'la anılan Sırp kaleci Djordje Petrovic, 29 milyon euro karşılığında satıldı
19:23
Fenerbahçe’ye gelmedi, İsrail ekibine rekor maaşla 3 yıllık imzayı attı
Fenerbahçe'ye gelmedi, İsrail ekibine rekor maaşla 3 yıllık imzayı attı
19:14
Jose Mourinho, Jhon Duran’a sitem mi etti Fenerbahçe’den o iddialara cevap
Jose Mourinho, Jhon Duran'a sitem mi etti? Fenerbahçe'den o iddialara cevap
19:04
A Milli Takım’ın Bulgaristan maçının oynanacağı stat belli oldu
A Milli Takım'ın Bulgaristan maçının oynanacağı stat belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2025 15:59:17. #7.12#
SON DAKİKA: Çakmur'dan İlçe Turu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.