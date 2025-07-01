Çalhanoğlu'ndan Kriz Açıklaması - Son Dakika
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Çalhanoğlu'ndan Kriz Açıklaması

Çalhanoğlu\'ndan Kriz Açıklaması
01.07.2025 14:13
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Hakan Çalhanoğlu, takıma olan bağlılığını ve yaşanan krizi değerlendirerek ağır sözlere yanıt verdi.

Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda turnuvada mücadele eden takımına moral vermek için arkadaşlarını aradığını ve önem verdiğini belirtirken, söylenenlerin kendisini şaşırttığını aktardı. Çalhanoğlu, "Ağır sözlerdi. Bölücüydü, birleştirici değil. Kariyerim boyunca asla bahane aramadım. Hep sorumluluk aldım. Ağrıyla da oynadım. Zor anlarda hep ön saflarda oldum. Gelecek ne getirir göreceğiz. Ama tarih, her zaman dimdik duranları hatırlar. En çok ses çıkaranları değil" dedi.

İtalyan ekibi Inter'in, ABD'de de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynadığı maçlarda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile takım arasında kriz yaşanıyor. Çalhanoğlu, takım arkadaşları ve başkanın basında yer alan açıklamaları sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Milli futbolcu, "Şampiyonlar Ligi finalinde yaşadığım sakatlıktan sonra, yine de takımla birlikte Amerika'ya gitmeye karar verdik. Orada olmak, oynayamasam da takımı desteklemek, benim için çok önemliydi. Maalesef, ABD'deki bir antrenmanda tamamen farklı bir bölgede yeni bir sakatlık yaşadım.

Teşhis: kas yırtığı.

Bu sakatlık, turnuva boyunca sahada olmamı imkansız hale getirdi. Orada olmamamın başka bir nedeni yok. Arka planda başka hiçbir şey yok. Dün kaybettik ve bu canımı yaktı.

Sadece bir futbolcu olarak değil, gerçekten takımıma değer veren biri olarak üzüldüm. Şu an sakat olsam da, maçtan hemen sonra birkaç takım arkadaşımı aradım, moral vermek için. Çünkü gerçekten önemseyince bunu yapmam gerekiyordu. Beni asıl şaşırtan ise sonrasında söylenen sözler oldu. Ağır sözlerdi. Bölücüydü, birleştirici değil. Kariyerim boyunca asla bahane aramadım. Hep sorumluluk aldım. Ağrıyla da oynadım. Zor anlarda hep ön saflarda oldum. Lafla değil, icraatla konuştum.

Her görüşe saygı duyarım - özellikle bir takım arkadaşımın ya da başkanımın görüşüne. Ama saygı tek taraflı değildir. Sahada da saha dışında da her zaman saygı gösterdim. ve inanıyorum ki futbolda da hayatta da gerçek güç, özellikle duygular yoğunken saygı göstermektir. Bu kulübe asla ihanet etmedim. Inter'de mutsuz olduğumu hiç söylemedim. Geçmişte teklifler geldi - çok cazip teklifler. Ama kaldım. Çünkü bu formanın benim için ne ifade ettiğini biliyorum. ve yaptıklarımla da bunu net biçimde gösterdiğime inanıyorum. Ülkemin kaptanlık bandını takma onuruna eriştim. ve öğrendim ki liderlik, en kolay anlarda parmakla suçlamak değil, takımının yanında durmaktır. Bu oyunu seviyorum. Bu kulübü seviyorum. ve her gün uğruna savaştığım bu renkleri seviyorum. Gelecek ne getirir göreceğiz. Ama tarih, her zaman dimdik duranları hatırlar. En çok ses çıkaranları değil" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kulüpler Dünya Kupası, Hakan Çalhanoğlu, Milli Takım, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çalhanoğlu'ndan Kriz Açıklaması - Son Dakika

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