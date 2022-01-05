Hakkındaki 7 tecavüz ve 1 cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanacak Mendy, Liverpool'da bir hapishanede kalıyordu. 23 Aralık'ta ise yüksek güvenlikli Manchester Hapishanesi'ne yerleştirildi.
The Sun'ın haberine göre Mendy hakkında konuşan kaynak, şu ifadeleri kullandı: Onun nakledilmesi gerekiyordu, çünkü güvenlik ve mahkum yönetimi sorunlarına yol açabilirdi. A Kategorisi koşullarının, olası sorunlarla başa çıkmak için daha donanımlı olabileceği hissedildi.
Hakkındaki skandal iddiaların ardı arkası kesilmeyen Fransız oyuncu, geçtiğimiz ay yedinci kez tecavüzle suçlanmıştı.
2020 yılının ekim ve 2021'in ağustos aylarında gerçekleştiği iddia edilen olaylarla suçlanan Mendy'nin 24 Ocak'ta duruşması vardı. Fakat yargıç Patrick Thompson bu tarihi erteledi.
Son Dakika › Spor › Can güvenliği tehlikede! Tecavüzden yatan Mendy başka bir hapishaneye götürüldü - Son Dakika Spor