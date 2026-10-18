11. Uluslararası Gelibolu Maratonu 'Her Adımda Bir İz' sloganıyla başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

11. Uluslararası Gelibolu Maratonu 'Her Adımda Bir İz' sloganıyla başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
11. Uluslararası Gelibolu Maratonu \'Her Adımda Bir İz\' sloganıyla başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Dünyanın en iyi korunmuş tarihi savaş alanlarının bulunduğu Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen maraton ve halk koşusuna 10 ülkeden 3 bine yakın koşucu katılıyor

Çanakkale'deki Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen 11. Uluslararası Gelibolu Maratonu başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, Turkcell'in desteğiyle "Çanakkale Zaferi'nin 111. Yılında Her Adımda Bir İz" sloganıyla gerçekleştirilen maratona 10 ülkeden 3 bine yakın sporcu katılıyor.

Sporcular; 42, 21, 10 kilometre koşularının yanı sıra 1915 metrelik halk koşusunda mücadele ediyor.

Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyündeki Namazgah Tabyası önünde bir araya gelin koşucular, eğitmen eşliğinde sabah sporu yaptı.

Koşucular daha sonra yarış saatinin yaklaşmasıyla başlangıç noktasına gitti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilk önce 42 kilometrelik koşunun startı verildi. Katılımcılar daha sonra 21 ve 10 kilometre koşuları ile 1915 kilometrelik Saygı Koşusu'nda mücadele etti.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gelibolu Maratonu'nu, Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümünde 11. kez düzenlediklerini ifade etti.

Maratonu bu yıl "Her Adımda Bir İz" sloganıyla düzenlediklerini hatırlatan Kaşdemir, "Çünkü Çanakkale Tarihi Alan'da her adımda bir hatıra var, mübarek bir hatıra var, müstesna bir hatıra var. Şehitlerimizin hatırası için bugün burada yürüyeceğiz ve koşacağız. Hem sporumuzu yapacağız hem de bu toprakların nasıl vatan yapıldığını, Çanakkale'nin nasıl geçilmez yapıldığını daha iyi düşünme, daha iyi anlama imkanına sahip olacağız." diye konuştu.

Çanakkale'nin, Türkiye'nin hatta dünyanın bir buluşma noktası haline geldiğini belirden Kaşdemir, "Biz herkesi buradaki atmosferi, buradaki manevi havayı teneffüs etmeye davet ediyoruz." dedi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Alparslan Kılınç, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Cemalattin Akyüz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ da organizasyona katıldı.

Kaynak: AA
Gelibolu YarımadasıÇanakkaleGeliboluEtkinlikSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

28 ilde “Cumhurbaşkanı kim olsun“ anketi Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var 28 ilde "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor Greenwood’a kötü haber Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor! Greenwood'a kötü haber
Korkulan oldu Husiler, Suudi Arabistan’ın helikopterini düşürdü Korkulan oldu! Husiler, Suudi Arabistan'ın helikopterini düşürdü
Ülke kaosa sürükleniyor 1200 kişi gözaltına alındı, Macron’dan sert uyarı geldi Ülke kaosa sürükleniyor! 1200 kişi gözaltına alındı, Macron'dan sert uyarı geldi
İsrail’in kan donduran infaz yöntemi Ölüm emri telefonla geliyor İsrail'in kan donduran infaz yöntemi! Ölüm emri telefonla geliyor
Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
11:43
Korkulan oluyor Fransa’da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı
Korkulan oluyor! Fransa'da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı
11:28
İstanbul’da indirim çılgınlığı 60 bin kişi AVM’ye akın etti
İstanbul'da indirim çılgınlığı! 60 bin kişi AVM'ye akın etti
10:58
Okullarda 7 ayda 8 saldırı Bitlis’teki olayda kan donduran detaylar
Okullarda 7 ayda 8 saldırı! Bitlis'teki olayda kan donduran detaylar
10:39
Ayrılığı kabullenemedi, eski sevgilisinin aracını bu hale getirdi Saldırı anları kamerada
Ayrılığı kabullenemedi, eski sevgilisinin aracını bu hale getirdi! Saldırı anları kamerada
10:09
Fransa’da canlı yayında kan donduran tehdit
Fransa'da canlı yayında kan donduran tehdit
09:45
Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam Cezaları infaz edildi
Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam! Cezaları infaz edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 11:59:05. #7.13#
SON DAKİKA: 11. Uluslararası Gelibolu Maratonu 'Her Adımda Bir İz' sloganıyla başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei