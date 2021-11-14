Çankaya Futbol Kulübü: 1-0

STAT: İlçeHAKEMLER: Hüseyin Gökberk Arslan (xx), Harun Öztekin (xx), Gökmen Çambel (xx)FETHİYESPOR: Enes (xxx) - Erdinç (xx), Soner (xxx), Ali Han (xx), Serdar (xx) (Dk.90+3 Şahan), Serhan (xxx) (Dk. 87 İbrahim), Özgür (xxx), Burak (x) (Dk.

STAT: İlçe HAKEMLER: Hüseyin Gökberk Arslan (xx), Harun Öztekin (xx), Gökmen Çambel (xx) FETHİYESPOR: Enes (xxx) - Erdinç (xx), Soner (xxx), FETHİYESPOR: Enes (xxx) - Erdinç (xx), Soner (xxx), Ali Han (xx), Serdar (xx) (Dk.90+3 Şahan), Serhan (xxx) (Dk. 87 İbrahim), Özgür (xxx), Burak (x) (Dk. 46 Talha xx), Nurettin (xxx), Serhat (xx), Onur (xxx)ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ: Hüseyin Genç (x) - Rahmi Muhammet (x), Kadir Enes (xx), Salim (xx), Haydar (x), Hasan Ahmet (x), Serhan (x) (Dk. 71 Erdi x), Volkan (x) (Dk. 71 Emir x), Salih (xx), Murathan (x) (Dk. 82 Ömer Faruk), Berkay (x) (Dk. 46 Hüseyin İriç x)GOL: Dk. 54 Serhan ( Fethiyespor SARI KARTLAR: Nurettin, Serhan, Enes (Fethiyespor), Berkay, Hasan Ahmet, Kadir Enes, Doğan, Salih (Çankaya FK) TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Fethiyespor, geçen hafta 3-0 yenildiği Karbel Karaköprü Belediyespor maçını telafi etti. Ege ekibi evinde karşı karşıya geldiği Çankaya Futbol Kulübü'nü tek golle geçmeyi bildi: 1-0. İlk yarısını golsüz beraberlikle sonuçlanan mücadelenin 54'üncü dakikasında sahneye çıkan Serhan attığı golle takımına galibiyeti getiren isim oldu. Fethiyespor bu skorun ardından puanını 28'e çıkarıp liderliğini sürdürdü. Çankaya FK ise 15 puanda kaldı.



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