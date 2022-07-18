Galatasaray 'da genç oyuncular Emirhan Kayar, Beknaz Almazbekov ve Hamza Akman, Avusturya kampında açıklamalarda bulunuyor. DHA olarak Feed 2 üzerinden CANLI yayındayız.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › CANLI YAYIN DUYURUSU - Son Dakika

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