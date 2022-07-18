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CANLI YAYIN DUYURUSU

18.07.2022 11:26
CANLI YAYIN DUYURUSU

Galatasaray'da genç oyuncular Emirhan Kayar, Beknaz Almazbekov ve Hamza Akman, Avusturya kampında açıklamalarda bulunuyor.

Galatasaray'da genç oyuncular Emirhan Kayar, Beknaz Almazbekov ve Hamza Akman, Avusturya kampında açıklamalarda bulunuyor. DHA olarak Feed 2 üzerinden CANLI yayındayız.


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Galatasaray'ın Avusturya kampı Galatasaray'ın Avusturya kampı Galatasaray-Sigma Olomouc maçının ardından Galatasaray-Sigma Olomouc maçının ardından
Kaynak: DHA

Galatasaray, Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor CANLI YAYIN DUYURUSU - Son Dakika

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