CANLI YAYIN DUYURUSU - Son Dakika
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CANLI YAYIN DUYURUSU

19.07.2022 19:28
CANLI YAYIN DUYURUSU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve sarı-lacivertli futbolcu Attila Szalai Dinamo Kiev maçı öncesinde basın toplantısı düzenliyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve sarı-lacivertli futbolcu Attila Szalai Dinamo Kiev maçı öncesinde basın toplantısı düzenliyor. DHA olarak Feed 2'den CANLI yayındayız.


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Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev karşısındaki 11'i belli oluyor! Jorge Jesus netleştirmeye başladı Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev karşısındaki 11'i belli oluyor! Jorge Jesus netleştirmeye başladı Dinamo Kiev, son antrenmanını gerçekleştirdi Dinamo Kiev, son antrenmanını gerçekleştirdi
Kaynak: DHA

Dinamo Kiev, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor CANLI YAYIN DUYURUSU - Son Dakika

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