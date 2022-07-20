CANLI YAYIN DUYURUSU - Son Dakika
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CANLI YAYIN DUYURUSU

20.07.2022 16:19
CANLI YAYIN DUYURUSU

Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapan kurulların yeni dönem başkan ve üyelerini tanıtmak üzere Riva'da düzenlenen basın toplantısını DHA FEED 1'den CANLI yayınlamaktayız.

Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapan kurulların yeni dönem başkan ve üyelerini tanıtmak üzere Riva'da düzenlenen basın toplantısını DHA FEED 1'den CANLI yayınlamaktayız


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, DHA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor CANLI YAYIN DUYURUSU - Son Dakika

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