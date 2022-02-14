Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Karşılaşmanın ardından A Spor ekranlarında mücadeleyi değerlendiren Erman Toroğlu, Nwakaeme için övgü dolu ifadeler kullandı.
Erman Toroğlu yaptığı yorumda, "Rakip savunmanın ayağı kürek gibi olsa bile alamazsın. Direkt kalçayı dayıyor. O nasıl bir kalça? Ayağını soktuğun anda tersen geçiyor rakibi. Visca'ya attırdığı golde 5 kişiyi geçti. Normal bir insan değil." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Canlı yayında olay tespit! Erman Toroğlu'ndan Trabzonspor'un yıldızına: Kalçayı bir dayıyor, nasıl kalça o! - Son Dakika Spor