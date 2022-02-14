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Canlı yayında olay tespit! Erman Toroğlu'ndan Trabzonspor'un yıldızına: Kalçayı bir dayıyor, nasıl kalça o! - Son Dakika

Canlı yayında olay tespit! Erman Toroğlu'ndan Trabzonspor'un yıldızına: Kalçayı bir dayıyor, nasıl kalça o!

14.02.2022 00:09

Trabzonspor'un Konyaspor'u 2-1 yendiği karşılaşma hakkında Erman Toroğlu değerlendirmelerde bulundu. Bordo-mavililerin yıldızı Nwakaeme'den övgüyle bahseden Toroğlu, "Rakip savunmanın ayağı 1.5 metre olsun fırıncı küreği gibi topu alamıyorsun. Adam kalçayı bir dayıyor, nasıl bir kalça o!" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Karşılaşmanın ardından A Spor ekranlarında mücadeleyi değerlendiren Erman Toroğlu, Nwakaeme için övgü dolu ifadeler kullandı.

"NORMAL BİR İNSAN DEĞİL"

Erman Toroğlu yaptığı yorumda, "Rakip savunmanın ayağı kürek gibi olsa bile alamazsın. Direkt kalçayı dayıyor. O nasıl bir kalça? Ayağını soktuğun anda tersen geçiyor rakibi. Visca'ya attırdığı golde 5 kişiyi geçti. Normal bir insan değil." ifadelerini kullandı.

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Spor Toto Süper Lig, Erman Toroğlu, Trabzonspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Canlı yayında olay tespit! Erman Toroğlu'ndan Trabzonspor'un yıldızına: Kalçayı bir dayıyor, nasıl kalça o! - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Canlı yayında olay tespit! Erman Toroğlu'ndan Trabzonspor'un yıldızına: Kalçayı bir dayıyor, nasıl kalça o! - Son Dakika
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