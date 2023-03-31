Canlı yayını takip edenler şoka girdi! Aniden kalbini tutan Agüero, izleyenleri korkuttu - Son Dakika
Üye Girişi

Canlı yayını takip edenler şoka girdi! Aniden kalbini tutan Agüero, izleyenleri korkuttu

31.03.2023 11:50

Kalp sorunu nedeniyle futbola veda eden ve kendisini bilgisayar oyunlarına kaptıran Sergio Agüero, canlı yayında yürekleri ağza getirdi. Ibai Llanos'un yayına katılan Agüero, 'Mini aritmi' yaşadı ve kendisini kontrol etti. Bir süre sessiz kalan efsane futbolcu, yayıncının doktora gitme teklifini reddederken, bunun küçük bir durum olduğunu ifade etti.

Manchester City'den transfer olduğu Barcelona'da kalp sorunu nedeniyle kariyerini noktalamak zorunda kalan Sergio Agüero, sporseverleri bir kez daha korkuttu.

Canlı yayında yürekler ağza geldi! Kalp rahatsızlığı geçiren Agüero, herkesi korkuttu

"SANIRIM BİR RİTİM BOZUKLUĞUM VAR"

Twitchy yayıncısı Ibai Llanos'un yayına katılan Agüero, 'Mini aritmi' yaşadığını söyledi ve kendini kontrol etti. Agüero'nun sessiz kaldığını gören ve panik yaşayan yayıncı, doktora gitmeyi teklif etti. Agüero da "Sanırım küçük bir ritim bozukluğum var. Bir çipim var ve beni algılayacak, gerek yok" diyerek herkesi rahatlattı.

Canlı yayında yürekler ağza geldi! Kalp rahatsızlığı geçiren Agüero, herkesi korkuttu

33 YAŞINDA BIRAKTI

Barcelona formasıyla Alaves maçında nefes darlığı sebebiyle oyundan çıkan başarılı forvetin kalbinde aritmi tespit edilmişti. 3 ay sahalardan uzak kalan futbolcuya sahalara dönmesi tavsiye edilmedi ve böylece kariyerini noktaladı. 2021 yılında kariyerini noktalayan Agüero, Barcelona'daki tek golünü Real Madrid'e karşı atmıştı.

YORUMLAR
500
Pep Guardiola'dan depremzedeler için yardım çağrısı Pep Guardiola'dan depremzedeler için yardım çağrısı Dev kulüplerin radarında! Real Madrid ve Barcelona Arda'yı istiyor Dev kulüplerin radarında! Real Madrid ve Barcelona Arda'yı istiyor

Manchester, Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Canlı yayını takip edenler şoka girdi! Aniden kalbini tutan Agüero, izleyenleri korkuttu - Son Dakika


Son Dakika
13:49 İYİ Parti binasına yapılan saldırı sonrası Arınç'tan provokasyon uyarısı!
13:43 İYİ Parti binasına düzenlenen saldırı sonrası Arınç'tan dikkat çeken provokasyon uyarısı
13:21 Akşener, saldırının gerçekleştiği binanın önünden meydan okuyup, kadınlara seslendi: Sandığa gidip bize oy vereceksiniz
13:17 Dünya yıldızı Ronaldo'nun gizli fantezisi ortaya çıktı! Sevgilisi Georgina ağzından kaçırdı
13:15 Akşener kurşunlanan binanın önünde meydan okuyup kadınlara çağrı yaptı: Sandığa gidip bize oy vereceksiniz
13:12 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi davasında karar çıkmadı! Bir sonraki duruşma 5 Haziran'da yapılacak
13:09 İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na gerçekleştirilen saldırıya Akşener ve Kılıçdaroğlu'dan peş peşe sert tepkiler
13:07 Mehmet Ali Erbil ve Muazzez Ersoy, kadınları ofisine davet ettiği konuşulan Selami Şahin'e destek oldu
13:05 Liverpool'da bir dönem sona eriyor! Salah için konuşulan iddia dünya basınını sarstı
12:56 Liverpool'da bir devir kapanıyor! Salah için ortaya atılan iddia dünya futbolunda büyük ses getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2023 14:03:43. #1.12#
SON DAKİKA: Canlı yayını takip edenler şoka girdi! Aniden kalbini tutan Agüero, izleyenleri korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement