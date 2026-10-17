Cardoso'nun golü Erzurumspor'a Eyüpspor karşısında ilk yarıda 1-0 üstünlük getirdi - Son Dakika
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Cardoso'nun golü Erzurumspor'a Eyüpspor karşısında ilk yarıda 1-0 üstünlük getirdi

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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Erzurumspor FK, Eyüpspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 19. dakikada Cardoso'nun kafa golüyle öne geçen ev sahibi ekip, 37. dakikada VAR incelemesiyle iptal edilen golün ardından ilk yarıyı 1-0 üstünlükle bitirdi.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal

Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Rodriguez, Cardoso, Eren Tozlu

Eyüpspor: Emre Bilgin, Jawad El Yamiq, Anıl Yaşar, Jules, Michalak, Taşkın İlter, Massanga, Giordano, Boutobba, Yao, Yusuf Barası

Gol: Dk. 19 Cardoso (Erzurumspor FK)

Sarı kart: Dk. 17 Jules (Eyüpspor)

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki Erzurumspor FK- Eyüpspor maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

19. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Eren Tozlu'nun pasında topla buluşan Giorbelidze, son çizgiden arka direğe yaptığı ortaya yükselen Cardoso, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

37. dakikada mavi-beyazlı ekibin golü VAR uyarısıyla iptal edildi. Sol kanattan baskı sonucu Eren Tozlu'nun yerden çevirdiği topla buluşan Cardoso, gelişine vuruşunda havalanan top uzak köşeden ağlarlarla buluştu. Bir süre pozisyonun incelemesinin ve hakem Erdem Mertoğlu, VAR'daki kontrolünün ardından golü iptal etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Erzurumspor FK'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maç öncesi iki takımın oyuncuları İstanbul'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

Kaynak: AA
Erzurumspor KulübüTrendyol Süper LigEyüpsporFutbolSporSon Dakika

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