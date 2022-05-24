Carlo Ancelotti, Liverpool finalini "özel ve bir öç alma" maçı olarak değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Carlo Ancelotti, Liverpool finalini "özel ve bir öç alma" maçı olarak değerlendirdi

24.05.2022 12:43
Carlo Ancelotti, Liverpool finalini "özel ve bir öç alma" maçı olarak değerlendirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28 Mayıs'ta Paris'te İngiltere'nin Liverpool takımına karşı final oynayacak İspanya'nın Real Madrid takımının teknik direktörü Carlo Ancelotti, bu maçın kendisi için "özel ve bir öç alma" anlamı taşıdığını söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28 Mayıs'ta Paris'te İngiltere'nin Liverpool takımına karşı final oynayacak İspanya'nın Real Madrid takımının teknik direktörü Carlo Ancelotti, bu maçın kendisi için "özel ve bir öç alma" anlamı taşıdığını söyledi.

Real Madrid, Liverpool maçı öncesinde Madrid'deki spor tesislerinde basın günü düzenledi.

Teknik direktör Ancelotti, "Liverpool çok saygı duyduğum ve futbol kültürünü sevdiğim bir kulüp. Gerek futbolcu gerek teknik direktör olarak çok kez karşı karşıya geldim. 1984'te ( Roma'da oynarken) ben sakattım ve Roma'daki finali kaybettik. Bir trajediydi. 2005'te ( Milan'da teknik direktörken) İstanbul'daki finalde bir trajedi daha yaşadım. 2007'de (Milan'da teknik direktörken) öcümü aldım ve şimdi bir kez daha karşı karşıyayız." diye konuştu.

"Özel bir maça çıkacağını" vurgulayan İtalyan teknik direktör, kişisel motivasyonunun yanı sıra Milanlı arkadaşlarının 'Bizim 7 şampiyonluğumuz var, Liverpool'un 6. Bu maçı kaybedemezsin' diyerek kendisinden istekte bulunduğunu gülümseyerek anlattı.

Liverpool'un forveti Muhammed Salah'ın Real Madrid maçını "bir öç alma" olarak değerlendirmesinin kendileri için ekstra bir motivasyon olabileceğini kaydeden Ancelotti, "Salah çok saygı duyduğum bir futbolcu. Onun açısından bakıldığında bir öç alma olabilir ama bizim açımızdan da aynı şey. 1981'de Paris'te oynanan finalde Real Madrid, Liverpool'a 1-0 yenilmişti. Şimdiki maç Real Madridliler için de bir öç alma." ifadelerini kullandı.

Paris Saint Germain, Chelsea ve Manchester City'yi eleyerek finale adını yazdıran Real Madrid'in bu maçlarda özellikle son dakikalarda attığı gollerle galibiyete ulaşmasının şu anda önemi olmadığını dile getiren Ancelotti, sözlerine şöyle devam etti:

"Eğer bu kupayı kazanmaya layıksak bu, finalde yapacaklarımızdan olacaktır, önceki maçlardan değil. Bu zamana kadar sahada çok istisnai bir kalitemiz olmadı ama hiçbir takım motivasyon ve sonuna kadar mücadeleyi bırakmama vaadinde bize karşı kazanamadı. Kazanmak için sadece bu yeterli değildir ama bu mantaliteyi finalde de korumak lazım."

Ancelotti, Liverpool ile eşit şartlara sahip olduklarını söyleyerek, "Real Madrid'de tüm futbolcular iyi durumda ve final için çok heyecanlı. Motivasyon çok yüksek. Marcelo'nun küçük bir sorunu var ama iyi olacak. Futbol dünyasının en büyük maçı. Son 8 yılda 5. kez final oynayan bir kulübüz. Tüm Madridliler takımıyla gurur duyuyor. İyi hazırlanıp bunun keyfini çıkarmak istiyoruz. Şimdi rahatız ve güzel bir ortam var. Maç günü yaklaştıkça endişeler de artacaktır ama bu normal." değerlendirmesini yaptı.

Real Madrid Teknik Direktörü, finalde her olasılığı düşünerek penaltılara da hazırlandıklarını, futbolcuları motive etmek için bir liste oluşturduklarını belirterek, "Öyle finaller yaşadım ki 5 penaltı birden atmak isteyen futbolcu da vardı, kulübenin arkasına saklanan da." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Real Madrid 2018 yılında Liverpool'u yenerek 13. Avrupa Kupasını müzesine götürdü. Real Madrid 2018 yılında Liverpool'u yenerek 13. Avrupa Kupasını müzesine götürdü.
Kaynak: AA

Carlo Ancelotti, Real Madrid, Liverpool, Madrid, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Carlo Ancelotti, Liverpool finalini 'özel ve bir öç alma' maçı olarak değerlendirdi - Son Dakika


Son Dakika
12:48 Pençe-Kilit'te Mehmetçik ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
12:09 Beyazıt'ta bir polisin kafasından vurulduğu silahlı çatışmanın nedeni "tükürük" çıktı
12:04 Dünya Sağlık Örgütü'nden maymun çiçeği virüsü açıklaması geldi! Yayılmasında ana faktör cinsel ilişki
12:02 Tuğba Ekinci dansıyla olay oldu: Cesur giysisi dikkat çekti
11:40 Ayasofya'ya bir bunu yapmadıkları kalmıştı: Duvarlarını kazıyıp poşetlerle eve götürüyorlar
11:26 Bebeği Milan'ı kucağına alan oyuncu Fulya Zenginer'den sosyal medya paylaşımı
11:22 MHP lideri Bahçeli'den NATO'ya rest: Türkiye gerekirse ayrılma alternatifini gündeme almalıdır!
11:13 Adalet Partisi Genel Başkanı: Üçüncü ittifak çalışmaları başladı
11:12 3 bakanlık devreye girdi: Kira artışlarıyla ilgili toplantı yapılacak
10:48 Ali Koç, canlı yayında Rasim Ozan Kütahyalı'nın yüzüne söyledi: FETÖ'nün en büyük destekçisi sendin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 13:13:09. #1.13#
SON DAKİKA: Carlo Ancelotti, Liverpool finalini "özel ve bir öç alma" maçı olarak değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement