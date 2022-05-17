Carlos Alcaraz, grand slam kazanmak için kendisini hazır hissediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Carlos Alcaraz, grand slam kazanmak için kendisini hazır hissediyor

17.05.2022 15:03
Carlos Alcaraz, grand slam kazanmak için kendisini hazır hissediyor

Son aylardaki formuyla dikkatleri üzerine çeken İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, grand slam turnuvası kazanmak için kendisini hazır hissettiğini söyledi.

Son aylardaki formuyla dikkatleri üzerine çeken İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, grand slam turnuvası kazanmak için kendisini hazır hissettiğini söyledi.

Bu yıl Miami Açık ve Madrid Açık'ın aralarında bulunduğu 4 organizasyonda şampiyonluğa ulaşan 19 yaşındaki tenisçi, Arjantin'in La Nacion gazetesine yaptığı açıklamada, "Fiziksel ve zihinsel açıdan çok iyi hissediyorum. Güçlü bir oyuncuyum. Kendime oldukça güveniyorum. Bir grand slam kazanmak için gerekenlere sahibim." ifadelerini kullandı.

Bir yıl önce 114. basamakta yer aldığı erkekler dünya sıralamasında 6'ncılığa kadar yükselen Alcaraz, "Grand slam turnuvası kazanmak için hazır hissettiğimi söylemekten korkmuyorum. Hedefim ve hayalim konusunda açık sözlüyüm. Bu da dünya 1 numarası olmak." değerlendirmesinde bulundu.

Alcaraz'ın, tek erkeklerde Novak Djokovic ve Rafael Nadal ile beraber favori gösterildiği sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık (Roland Garros), 22 Mayıs'ta başlayacak.

YORUMLAR
500
İspanya'da 'kör eden sinek' paniği! 6 büyük şehir için kırmızı alarm verildi İspanya'da 'kör eden sinek' paniği! 6 büyük şehir için kırmızı alarm verildi
Kaynak: AA

Arjantin, Madrid, Miami, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Carlos Alcaraz, grand slam kazanmak için kendisini hazır hissediyor - Son Dakika


Son Dakika
18:33 Heyecan yaratan final! Avrupa Ligi sahibini buluyor
18:15 Operasyonlar devam ediyor! İstanbul'da son bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı
18:11 İtalya'da önemli transfer! Juventus'un başarılı futbolcusu Inter'e gidiyor
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 18:45:17. #1.11#
SON DAKİKA: Carlos Alcaraz, grand slam kazanmak için kendisini hazır hissediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement