Çayırova\'da Kadın Kursiyerler Voleybol Maçında Performans Sergiledi

Çayırova Belediyesi'nin bilgievlerindeki pilates kurslarında eğitim gören kadın kursiyerler, voleybol maçında hünerlerini konuşturdu.

Çayırova Belediyesi'nin bilgievlerindeki pilates kurslarında eğitim gören kadınlar, kendileri için organize edilen voleybol maçında sahaya çıktı. Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe kursiyer kadınlar katılırken, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de maç öncesinde kursiyerlere başarılar diledi. Başkan Çiftçi, "7'den 70'e spor anlayışıyla, Çayırova'da spora olan ilginin ve sevginin her geçen gün artmasından büyük memnuniyet ve mutluluk duyuyoruz. Özellikle kadınlarımızın spora gösterdiği ilgi, kararlılık ve azim, bizler için ayrı motivasyon kaynağıdır. Çayırova Belediyesi olarak, sporu tabana yaymak, her yaştan bireyin sporla buluşmasını ve aktif yaşamın parçası olmasını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sporu yalnızca bir etkinlik değil; sağlıklı, özgüvenli ve dayanışma içinde toplumun temeli olarak görüyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki spor, sağlık kadar özgüven, dostluk kadar dayanışma demektir." dedi.

Çayırova Belediyesi Bilgievlerinde eğitim alan kursiyerler konuşmanın ardından sahaya çıkarak voleybol maçında hünerlerini konuşturdu. Voleybol maçının ardından Çayırova Belediye Başkanvekili Seyhan Dünmez ve beraberindeki protokol üyeleri, maçta ter döken sporculara madalya ve günün anısına hediye takdim etti. Program çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - KOCAELİ