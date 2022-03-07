Çayırova'da satranç rüzgarı - Son Dakika
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Çayırova'da satranç rüzgarı

07.03.2022 15:12
Çayırova'da satranç rüzgarı

Çayırova Belediyesi tarafından ödüllü Satranç Turnuvası düzenlendi.

Çayırova Belediyesi tarafından ödüllü Satranç Turnuvası düzenlendi.

Çayırova Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Satranç Federasyonu ile birlikte düzenlediği turnuva, Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda 2 gün sürdü. Birçok şehirden satranç oyuncusunun Çayırova'ya geldiği turnuva birbirinden güzel maçlara sahne oldu. 7 yaş kategorisinden 16 yaş altı kategoriye kadar 8 kategoride yarışılan turnuvada Türkiye Satranç Federasyonu hakemleri görev yaptı. 7 tur süren müsabakaların ardından oynanan final maçlarında şampiyonlar belli oldu. Heyecanla geçen iki günün ardından şampiyonluk ipini göğüsleyen sporcular zaferlerini şampiyonluk kupasıyla perçinledi. Şampiyonlar ayrıca madalya ve 500 TL hediye çekinin sahibi oldu. İlk 10 içinde derece elde eden sporcular da çeşitli ödüller kazandı. - KOCAELİ

Çayırova'da satranç rüzgarı
Çayırova'da satranç rüzgarı
Çayırova'da satranç rüzgarı

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Türkiye Satranç Federasyonu, Satranç Turnuvası, gençlik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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