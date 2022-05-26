Çaykur Rizespor'da olağanüstü genel kurul kararı alındı - Son Dakika
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Çaykur Rizespor'da olağanüstü genel kurul kararı alındı

26.05.2022 17:47
Çaykur Rizespor'da olağanüstü genel kurul kararı alındı

Çaykur Rizespor Kulübünde olağanüstü genel kurula gitme kararı alındığı duyuruldu.

Çaykur Rizespor Kulübünde olağanüstü genel kurula gitme kararı alındığı duyuruldu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, olağanüstü genel kurul toplantısının, 12 Haziran Pazar günü saat 11.00'de İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.

Kongrede çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, 20 Haziran Pazartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın yapılacağı ifade edildi.

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Kaynak: AA

Rizespor, Haziran, Pazar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor'da olağanüstü genel kurul kararı alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çaykur Rizespor'da olağanüstü genel kurul kararı alındı - Son Dakika
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