Çaykur Rizespor kongre yapacak - Son Dakika
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Çaykur Rizespor kongre yapacak

26.05.2022 18:50
Çaykur Rizespor kongre yapacak

Spor Toto Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, 12 Haziran Pazar günü kongre yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, 12 Haziran Pazar günü kongre yapacak.

Spor Toto Süper Lig'de küme düşme potasından hiç çıkamayıp küme düşen Çaykur Rizespor, 92. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nı 12 Haziran 2022 Pazar günü saat 11.00'de İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde yapacağını açıkladı. İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan genel kurul çoğunluk sağlanamaması durumunda 20 Haziran Pazartesi günü yapılacak. Konuyla ilgili olarak Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Çaykur Rize Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin 92. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde, 12 Haziran 2022 Pazar günü saat 11.00'de aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde 20 Haziran 2022 Pazartesi günü saat 11.00'de aynı gündemle çoğunluğa bakılmaksızın yapılacağı hususu; üyelerimize önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi. - RİZE

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Kaynak: İHA

Rizespor, Haziran, Kongre, Pazar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor kongre yapacak - Son Dakika


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