Üye Girişi
Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

13.02.2022 21:23
Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 26'ncı haftasında sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 26'ncı haftasında sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, 18 Şubat Cuma günü Çaykur Didi Stadyumu'nda oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenman düz koşu ile başlayıp, kondisyon çalışması ile sürüp çift kale maç ile son buldu.

Sakatlığı bulunan Tarik Çetin antrenmana katılmazken, Gökhan Akkan, Fernando Boldrin, Fabricio Baiano takımdan ayrı olarak çalıştı.

Ligin ilk yarısında yeşil-mavili takım deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir karşısında 3-0 mağlup olmuştu.


Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Ahmet Çalık, Başakşehir, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
20:59 Trabzon'da Visca adeta şov yaptı! Lider, sahasında Konyaspor'u 2-1 yendi
20:52 18 yaşındaki kıza verdiği tepkisiyle eleştirilerin hedefi Esra Erol: Oradaki anne Esra'nın tavrıydı
20:46 Son Dakika: Türkiye'de 13 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 276 kişi vefat etti, 73 bin 787 yeni vaka tespit edildi
20:45 Rumeli türkülerinin efsane ismi Arif Şentürk, yoğun bakıma kaldırıldı
20:41 Trabzonspor-Konyaspor maçında korkutan anlar! Heyecandan kalbi duran taraftar, hastaneye kaldırıldı
19:52 Savaş sesleri yükseliyor! Lucescu futbolcularına Türkiye'den çıkışı yasakladı
19:42 Son Dakika: Elektrik dağıtım şirketlerinin elektriği yüksek karla sattığı iddialarına EPDK'dan cevap: Astronomik düzeyde kar söz konusu değil
19:25 CHP Gençlik Kollarından 39 ilçede "zam duvarı" eylemi! Vatandaşlar faturalarını asıp, düşüncelerini yazdı
19:19 Galatasaray'dan giden Diagne'den şaşırtan paylaşım: Gel dediler geldim, git dediler gittim
18:19 Akdeniz ekibi derin bir nefes aldı! Karagümrük'ü yenen Antalyaspor, Galatasaray'ı telaşlandırdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 21:29:26. #1.11#
SON DAKİKA: Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement