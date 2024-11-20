ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında deplasmanda Çekya'nın Zabiny takımını 64-45 yendi.
Brno kentindeki maçın ilk periyodunu 19-10 önde tamamlayan ÇBK Mersin, soyunma odasına 38-22 üstün gitti.
Final periyoduna 47-33'lük skor avantajıyla giren ÇBK Mersin, sahadan 64-45 galip ayrıldı.
Çekya'da rahat bir galibiyet elde eden ÇBK Mersin, B Grubu'nda 5'te 5 yaptı.
Son Dakika › Spor › ÇBK Mersin'den Çekya'da 5'te 5 Galibiyet - Son Dakika
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