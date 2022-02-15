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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Avrupa'da tur peşinde - Son Dakika

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Avrupa'da tur peşinde

15.02.2022 15:51
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Avrupa'da tur peşinde

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda yarın sahasında yapacağı Flammes Carolo maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda yarın sahasında yapacağı Flammes Carolo maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mersin ekibi, daha önce Kovid-19 vakaları nedeniyle 3 kez ertelenen ve son olarak her iki maçın da birer gün arayla Mersin'de oynanmasına karar verilen Flammes Carolo müsabakalarına hazırlanıyor.

Mersin temsilcisi, tur atlamak için yarın Edip Buran Spor Salonu'nda ilk karşılaşmaya çıkacak. Bu maça Flammes Carolo'nun iç saha avantajını yaşaması için seyirci alınmayacak. Rövanş maçı da 17 Şubat'ta yine aynı salonda oynanacak ve Mersinli sporseverler izleyebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Genel Koordinatörü Ender Ünlü, Flammes Carolo müsabakasının seyircili maçında taraftar desteğine ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yönetimimiz, teknik ekibimiz ve sporcularımız, hedeflere ulaşmak için yoğun tempoyla çalışıyor. Telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Bu noktada Mersin halkına büyük görev düşüyor. Gernika maçında olduğu gibi dolu tribünler önünde, taraftarlarımızın da desteğini arkamıza alarak kazanmak istiyoruz. Perşembe günü taraftarlarımızı bu önemli maça bekliyoruz."

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Mersin Yenişehir, Mersin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Avrupa'da tur peşinde - Son Dakika Spor


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