ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Flammes Carolo maçlarına odaklandı

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda sahasında yapacağı Flammes Carolo maçlarına odaklandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Mersin ekibi, daha önce Kovid-19 vakaları nedeniyle 3 kez ertelenen ve son olarak 16-17 Şubat'ta her iki maçın da Mersin'de oynanmasına karar verilen Flammes Carolo müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü.

Oyuncular, başantrenör Aziz Akkaya yönetiminde, kulübün tesislerinde taktik çalıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkaya, Flammes Carolo maçında takımına güvendiğini belirtti.

Avrupa'da ilk defa iki maçı peş peşe oynayacaklarını bildiren Akkaya, zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını ifade etti.

Kazanan taraf olmak istediklerini belirten Akkaya, şunları kaydetti:

"Milli ara bizim için çok iyi oldu' diyemem. Maça hazırlanmak için kısıtlı süremiz var. Kupayı hedefleyen bir takım olarak Nika'yı kadromuza kattık. Şimdi yapmamız gereken, takımı bir arada hareket ettirmek. Takımıma inanıyorum. Taraftarlarımızın da desteğiyle finalde ipi göğüsleyen biz olacağız."

Oyunculardan Fatmanur Karakaş da maçı kazanarak bir üst tura çıkmak istediklerini bildirdi.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçını 16 Şubat'ta Edip Buran Spor Salonu'nda oynayacak. Bu maça Flammes Carolo'nun iç saha avantajını yaşaması için seyirci alınmayacak. Rövanş maçı da 17 Şubat'ta yine aynı salonda oynanacak, bu karşılaşmayı Mersinli sporseverler izleyebilecek.