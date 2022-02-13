Üye Girişi
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin yeni transferi Baric takıma katıldı - Son Dakika

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin yeni transferi Baric takıma katıldı

13.02.2022 16:34
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin yeni transferi Baric takıma katıldı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin yeni transferi Sloven oyun kurucu Nika Baric, ilk antrenmanına çıktı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin yeni transferi Sloven oyun kurucu Nika Baric, ilk antrenmanına çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mersin ekibinin anlaşmaya vardığı 1,70 metre boyundaki Sloven Baric, kente geldi.

Kulüp tesislerini gezen Baric, ilk antrenmanına çıkarak çalışmalara başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baric, hedefleri olan bir kulübe geldiği için mutlu olduğunu belirtti.

Kariyerinde 3 kez FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadığını hatırlatan Baric, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi formasıyla FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı da kazanmayı hedeflediğini ifade etti.

YORUMLAR
500

Basketbol Süper Ligi, Mersin Yenişehir, oyunlar, Mersin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin yeni transferi Baric takıma katıldı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
16:30 Sosyal medya ayağa kalktı! Veteriner hayvanı anestezisiz kısırlaştırdı
16:11 Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti 14 maça çıktı
16:02 Pavyon baskınında 14 polisi yaraladılar! Çevik kuvvet ekibi destek verdi
15:47 Elmacık kemiği kırılan futbolcu Serdar Dursun ameliyat oldu
15:41 Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na: Ali Babacan'ı Yüce Divan'a gönderecek misin?
15:40 Boşanacakları konuşulan Alişan ve Buse, paylaştıkları fotoğrafla iddiaları yalanladı
15:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki 16 ayı fırsata çevirmeliyiz
14:44 Albayrak'tan sonra Yusuf Günay da sessizliğini bozdu!
14:23 Kılıçdaroğlu'na "Görüşmede adaylığınız konuşuldu mu?" diye soruldu, cevabı net oldu!
14:09 Boupendza'dan sonra bir başka Süper Lig kralını kadrosuna katıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 16:44:18. #1.11#
SON DAKİKA: ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin yeni transferi Baric takıma katıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement