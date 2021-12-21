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Cebrail'in golüne Uğurcan Çakır'dan şaşırtan yorum: Çok güzel yedim - Son Dakika

Cebrail'in golüne Uğurcan Çakır'dan şaşırtan yorum: Çok güzel yedim

21.12.2021 23:19
Cebrail'in golüne Uğurcan Çakır'dan şaşırtan yorum: Çok güzel yedim

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, Altay karşısında 2-1 kazandıkları maç sonrası açıklamalarda bulundu. Cebrail Karayel'den yediği golü yorumlayan milli kaleci, "Çok güzel bir gol yedim, bence haftanın golü." ifadesini kullandı.

Süper Lig'in 18. haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti. Zorlu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan bordo-mavililerin başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Cebrail Karayel'in attığı golden övgüyle bahsetti.

"BENCE HAFTANIN GOLÜ"

Karşılaşmayı değerlendiren Uğurcan Çakır "Takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Herkes elinden geleni yaptı. Geriden geldik. Çok güzel bir gol yedim, bence haftanın golü." dedi.

"ALTIN DEĞERİNDE 3 PUAN ALDIK"

Milli kaleci ayrıca, "Andreas Cornelius da kutluyorum. İlk yarı kötü başladık. Altay'ın neler yapabileceğini biliyorduk. Sonrasında oyun organizasyonunu daha iyi yaptık. Altın değerinde 3 puan aldık." ifadelerini kullandı.

Cebrail'in golüne Uğurcan Çakır'dan şaşırtan yorum: Çok güzel yedim

Uğurcan Çakır, Trabzonspor, Cebrail, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cebrail'in golüne Uğurcan Çakır'dan şaşırtan yorum: Çok güzel yedim - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Cebrail'in golüne Uğurcan Çakır'dan şaşırtan yorum: Çok güzel yedim - Son Dakika
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