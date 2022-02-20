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Çekişmeli maç 3-3 berabere bitti - Son Dakika

Çekişmeli maç 3-3 berabere bitti

20.02.2022 16:56
Çekişmeli maç 3-3 berabere bitti

Bitlisspor ile Adicevazspor arasında oynanan ve zaman zaman gerginlik çıkan maç 3-3 berabere bitti.

Bitlisspor ile Adicevazspor arasında oynanan ve zaman zaman gerginlik çıkan maç 3-3 berabere bitti.

Bitlis Amatör Ligi B Grubunda mücadele eden lig ikincisi Adilcevazspor, lig üçüncüsü Bitlisspor'u evinde konuk etti. Adilcevaz Şehir Stadında oynanan ve Adilcevazlı taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği maçta, zaman zaman tansiyonun yükseldi. Gerginlikten dolayı zaman zaman ara da verilen maç, 3-3 berabere bitti. - BİTLİS

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Bitlis, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çekişmeli maç 3-3 berabere bitti - Son Dakika Spor


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