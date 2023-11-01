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Celtic Kulübü, Filistin'e destek veren taraftarlarına acımadı - Son Dakika

Celtic Kulübü, Filistin'e destek veren taraftarlarına acımadı

Son Güncelleme: 01.11.2023 00:03

İskoçya'daki Celtic Kulübü, Filistin'e destek veren "Yeşil Tugay" grubuna üye taraftarlarının iç saha maçlarına gelmesini yasakladı.

İskoçya temsilcisi Celtic Kulübü, Filistin'e destek veren "Yeşil Tugay" (Green Brigade) grubuna üye taraftarlarının iç saha maçlarına gelmesini yasakladı.

MAÇLARA GİREMEYECEKLER

İngiliz basınında yer alan haberlere göre kulübün, taraftar grubunun üyelerine gönderdiği elektronik postayla kombine bilet sahiplerinin iç saha maçlarına katılmasını yasakladığı kaydedildi.

TEK SUÇLARI FİLİSTİN BAYRAĞI AÇMAKTI

Haberde, kararın Atletico Madrid ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçta taraftarların tribünlerde Filistin bayrakları açmasının ardından geldiğine vurgu yapıldı. Kulübün "Yeşil Tugay" üyelerinin gösterileri nedeniyle daha önce iki kez para cezası aldığı ve UEFA'nın daha fazla disiplin cezası vermesinden çekindiği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Celtic Kulübü, Filistin'e destek veren taraftarlarına acımadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Celtic Kulübü, Filistin'e destek veren taraftarlarına acımadı - Son Dakika
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