Celtics 5. Galibiyetini Aldı - Son Dakika
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Celtics 5. Galibiyetini Aldı

Boston Celtics, Timberwolves'u 107-105 yenerek art arda 5. galibiyetini elde etti.

25.11.2024 10:49
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, sahasında Minnesota Timberwolves'u 107-105 yenerek art arda 5. galibiyetini aldı.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Timberwolves'u konuk eden Doğu Konferansı ikincisi Celtics, Jaylen Brown'ın 29 sayı, 4 asist, Jayson Tatum'ın 26 sayı, 8 ribaunt ve Derrick White'ın 19 sayı, 9 ribauntluk katkısıyla sezonun 14. galibiyetine ulaştı.

Timberwolves'ta Anthony Edwards'ın 28 sayı, 9 ribaunt, 7 asist, Julius Randle'ın 23 sayı, 6 ribaunt ve Rudy Gobert'in 10 sayı, 20 ribauntluk performansları, sezonun 8. mağlubiyetini engelleyemedi.

Cavaliers'tan 17. galibiyet

Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Toronto Raptors'ı 122-108 yenerek 18. maçında 17. galibiyetini elde etti.

Cavaliers'ta Ty Jerome 26 sayı, 6 asist ve Donovan Mitchell 26 sayı, 4 ribaunt üretti.

Bu sezon 13. yenilgisini yaşayan Raptors'ta Gradey Dick ve Scottie Barnes 18'er sayı kaydetti.

Sonuçlar

Boston Celtics-Minnesota Timberwolves: 107-105

Indiana Pacers- Washington Wizards: 115-103

Philadelphia 76ers- Los Angeles Clippers: 99-125

Miami Heat- Dallas Mavericks: 123-118 (Uzatmada)

Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: 122-108

Sacramento Kings- Brooklyn Nets: 103-108

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Celtics 5. Galibiyetini Aldı - Son Dakika

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