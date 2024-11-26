Celtics 6. Galibiyetini Aldı - Son Dakika
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Celtics 6. Galibiyetini Aldı

Boston Celtics, Clippers'ı 126-94 ile geçerek üst üste 6. galibiyetini elde etti.

26.11.2024 10:16
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, sahasında Los Angeles Clippers'ı 126-94 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Clippers'ı konuk eden Doğu Konferansı ikincisi Celtics'te Jayson Tatum 20 sayı, 9 ribaunt, Payton Pritchard 20 sayı, 4 asist, Derrick White 19 sayı, 7 asist ve Jaylen Brown 17 sayı, 6 ribauntla sezonun 15. galibiyetine katkı sağladı. Ev sahibi takımda uzun süreli sakatlığının ardından sahalara dönen Kristaps Porzingis ise 16 sayı, 6 ribaunt üretti.

Clippers'ta Ivica Zubac'ın 23 sayı, 10 ribaunt ve James Harden'ın 19 sayı, 8 ribaunt, 9 asistlik performansları sezonun 8. yenilgisini önleyemedi.

Knicks'ten Nuggets'a 27 sayı fark

New York Knicks, deplasmanda Denver Nuggets'ı 27 sayı farkla 145-118 mağlup etti.

Bu sezon 10. galibiyetini alan Doğu Konferansı 4'üncüsü Knicks'te kariyer rekoru kıran OG Anunoby 40 sayı, Karl-Anthony Towns 30 sayı, 15 ribaunt ve Jalen Brunson 23 sayı, 17 asistle oynadı.

Nuggets'ta Nikola Jokic'in 22 sayı, 7 ribaunt, 7 asist ve Russell Westbrook'un 27 sayı, 3 ribaunt, 3 asistlik katkısı, sezonun 7. mağlubiyetini engelleyemedi.

Sonuçlar

Indiana Pacers- New Orleans Pelicans: 114-110

Detroit Pistons- Toronto Raptors: 102-100

Charlotte Hornets- Orlando Magic: 84-95

Boston Celtics-Los Angeles Clippers: 126-94

Atlanta Hawks- Dallas Mavericks: 119-129

Memphis Grizzlies- Portland Trail Blazers: 123-98

Denver Nuggets-New York Knicks: 118-145

Sacramento Kings- Oklahoma City Thunder: 109-130

Golden State Warriors- Brooklyn Nets: 120-128

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Celtics 6. Galibiyetini Aldı - Son Dakika

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