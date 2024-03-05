Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde final oynamayı hedeflediklerini söyledi.
1907 ÜNİFEB'in düzenlediği "Aydınlık Gelecek Ödülleri"nde ödüle layık görülen 26 yaşındaki futbolcu, ödül alacağı için çok heyecanlı olduğunu ifade etti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Belçika'nın Union Saint- Gilloise ekibiyle yapacakları maçlara değinen Cengiz Ünder, "İyi bir rakibe karşı mücadele edeceğiz. Belçika Ligi'nin lideri. Son dönemde iyi performans sergilemiş bir takım. Özellikle Liverpool'a karşı inanılmaz performansları vardı. Umarım bu maçtan iyi bir skorla ülkemize dönüp, rövanş için avantaj elde ederiz. Bunu yapabilecek güçte bir ekibiz. Umarım istediğimiz skoru alırız." diye konuştu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sonuna kadar gitmek istediklerinin altını çizen Ünder, şöyle devam etti:
"Konferans Ligi'nde gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz. En büyük hedefimiz ve amacımız finale kalabilmek. Sonrasında Pendikspor maçını düşüneceğiz. Bu maçta da taraftarımızın önünde iyi bir futbol sergilemek istiyoruz. Şu anda bu güçteyiz, takımımızın performansı da iyi. Bu gücü, hem perşembe hem de pazar günü göstereceğimizi düşünüyorum."
Maçlarda rakiplerinin sol tarafını kapatmaya çalışmasıyla ilgili daha önce yaptığı açıklama hatırlatılan milli futbolcu, "Genelde maçlarda solumu kapatmaya çalışıyorlar. Hızım ve kuvvetim var, sağ taraflarından da rahat şekilde geçebilirim. Ben değil onlar düşünsün." cevabını verirken, stil danışmanı tutup tutmadığıyla ilgili olarak da "Yakın çevremle bu konuları konuşuyoruz. Kız arkadaşımla, sevdiğim aile üyeleriyle konuşup kendim takip etmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.
Cengiz Ünder, layık görüldüğü ödülü kendisinin vermesi durumunda tercihini Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Kahveci'den yana yapacağını sözlerine ekledi.
Son Dakika › Spor › Cengiz Ünder: UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde final oynamayı hedefliyoruz - Son Dakika
Akyurt Belediyesi'nin gençlere ve geleceğe yönelik projelerinden biri olan yüzme havuzu ve gençlik merkezi inşaatı tamamlandı. Ankara'nın Akyurt ilçesinde yapılan tesis, Akyurtluların yanı sıra diğer ilçe vatandaşlarının da kullanabileceği bir görünüme kavuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 11 kulüp ile Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Kayserispor, Hatayspor, Başakşehir, Samsunspor, Pendikspor, Adana Demirspor ve Alanyaspor'un çeşitli sebeplerle disipline gönderildiği açıklandı. Ayrıca, Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Beşiktaşlı futbolcu Omar Colley, Samsunsporlu Marius Mouandilmadji ve Fatih Karagümrüklü Federico Ceccherini de disipline sevk edildi. Trendyol 1. Lig'den ise Bodrum FK, Eyüpspor, Sakaryaspor, Ahlatcı Çorum FK ve ASTOR Enerji Şanlıurfaspor kulüplerinin PFDK'ye sevk edildiği bildirildi. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ve Eyüpspor futbolcusu Caner Erkin'in de disipline gönderildiği açıklandı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı. Trabzonspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaparken diğer futbolcular ise pas ve çift kale maç yaptı. Ahmed Hassan ve Yusuf Karagöz'ün doğum günü kutlandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 28. haftasında oynanan 4 karşılaşmadaki 5 pozisyonun VAR kayıtlarını sesli ve görüntülü olarak paylaştı. Açıklamaya göre, RAMS Başakşehir - Samsunspor maçında Mouandilmadji'ye kırmızı kart, Aleksic'in golü iptal edildi ancak daha sonra verildi. Beşiktaş - Galatasaray derbisinde sarı kart iptal edilerek kırmızı kart gösterildi. Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maçında Ceccherini'ye kırmızı kart çıkarıldı. Antalyaspor - Gaziantep FK maçında ise penaltı kararı verildi.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda futbolcular yenileme çalışması yaparken diğerleri ise pas ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Hazırlıklar yarın da devam edecek.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, 'Bu sene şampiyon olmamız çok önemli' dedi. Baki, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ve taraftarlar hakkında açıklamalarda bulundu. Ayrıca, transfer edilen futbolcuların büyük katkılar verdiğini belirtti.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda Develi Belediyespor'u 39-37, 22-25, 21-25, 30-32'lik setlerle 3-1 mağlup etti. Maç 146 dakika sürdü.
Sizin düşünceleriniz neler ?